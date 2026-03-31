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Jubilaciones y pensiones: el esquema de aumentos detallado para abril de 2026

Aplica un incremento del 2,9% sobre el total de las prestaciones sociales, jubilaciones y pensiones vigentes.

Jubilaciones y pensiones: el esquema de aumentos detallado para abril de 2026 Anses
Por Virginia Daniela Gómez Hace 1 Hs

La actualización de haberes ejecutada por la Anses para el mes de abril. Esta medida aplica un incremento del 2,9% sobre el total de las prestaciones sociales, jubilaciones y pensiones vigentes.

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Jubilados y pensionados: así quedan los haberes mínimos y máximos este mes

-La jubilación mínima sube de $369.600,88 a $380.319,31, un incremento que implica una mejora de $10.718,43.

-El haber máximo pasa de $2.487.063,95 a $2.559.188,80, lo que sería un incremento de $72.124,85.

-La PUAM aumenta de $295.680,70 a $304.255,44.

-Las pensiones no contributivas por discapacidad y vejez suben de $258.720,62 a $266.223,52, es decir $7.502,90 adicionales.

-Madres de siete hijos ubican su valor de prestación en $380.319,31.

Montos actualizados para AUH y Tarjeta Alimentar

La Asignación Universal por Hijo presenta nuevos valores desde abril con el mismo ajuste porcentual:

-La AUH por menor de edad sube de $132.814 a $136.666.

-La asignación por hijo con discapacidad pasa de $432.461 a $445.003.

Asignaciones Familiares (SUAF): escalas y topes vigentes desde abril

-La asignación por hijo en el rango 1 sube de $66.414 a $68.341.

-El monto por hijo con discapacidad pasa de $216.240 a $222.511.

-El beneficio por nacimiento aumenta de $77.414 a $79.660.

-La asignación por adopción pasa de $462.845 a $476.268.

-El pago por matrimonio sube de $115.913 a $119.275.

El sistema contempla otras asignaciones vinculadas a la estructura familiar:

-El prenatal se fija en $68.341, en línea con la asignación por hijo del rango 1.

-La asignación por cónyuge aumenta de $16.113 a $16.581.

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