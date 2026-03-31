Jubilaciones y pensiones: el esquema de aumentos detallado para abril de 2026

La actualización de haberes ejecutada por la Anses para el mes de abril. Esta medida aplica un incremento del 2,9% sobre el total de las prestaciones sociales, jubilaciones y pensiones vigentes.
Jubilados y pensionados: así quedan los haberes mínimos y máximos este mes
-La jubilación mínima sube de $369.600,88 a $380.319,31, un incremento que implica una mejora de $10.718,43.
-El haber máximo pasa de $2.487.063,95 a $2.559.188,80, lo que sería un incremento de $72.124,85.
-La PUAM aumenta de $295.680,70 a $304.255,44.
-Las pensiones no contributivas por discapacidad y vejez suben de $258.720,62 a $266.223,52, es decir $7.502,90 adicionales.
-Madres de siete hijos ubican su valor de prestación en $380.319,31.
Montos actualizados para AUH y Tarjeta Alimentar
La Asignación Universal por Hijo presenta nuevos valores desde abril con el mismo ajuste porcentual:
-La AUH por menor de edad sube de $132.814 a $136.666.
-La asignación por hijo con discapacidad pasa de $432.461 a $445.003.
Asignaciones Familiares (SUAF): escalas y topes vigentes desde abril
-La asignación por hijo en el rango 1 sube de $66.414 a $68.341.
-El monto por hijo con discapacidad pasa de $216.240 a $222.511.
-El beneficio por nacimiento aumenta de $77.414 a $79.660.
-La asignación por adopción pasa de $462.845 a $476.268.
-El pago por matrimonio sube de $115.913 a $119.275.
El sistema contempla otras asignaciones vinculadas a la estructura familiar:
-El prenatal se fija en $68.341, en línea con la asignación por hijo del rango 1.
-La asignación por cónyuge aumenta de $16.113 a $16.581.