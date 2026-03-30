Cierra una metalúrgica clave de Grupo Techint y Pan American Energy y deja a sus empleados sin trabajo
La firma José Cascasi y Cía S.A., con más de 50 años de trayectoria, cesó sus operaciones en Tigre. Los últimos trabajadores denuncian atrasos salariales y una propuesta de indemnización recortada.
La crisis que atraviesa el sector industrial sumó un nuevo capítulo con el cierre definitivo de José Cascasi y Cía S.A., una histórica empresa metalúrgica y naval con sede en Rincón de Milberg, partido de Tigre. La firma, que durante décadas fue proveedora de grandes compañías como Pan American Energy, Grupo Techint, YPF y la central nuclear Atucha, bajó sus persianas tras más de medio siglo de actividad.
El cierre deja en la calle a los últimos 10 operarios que aún permanecían en la planta, quienes además denuncian irregularidades en el pago de salarios y una propuesta indemnizatoria “inadmisible”. Según relataron, la empresa pretende abonar solo el 50% de lo que corresponde por ley y en cuotas, lo que profundiza el conflicto.
La caída de la pyme no es un hecho aislado. Se inscribe en un contexto de fuerte deterioro del entramado productivo, atravesado por la apertura de importaciones impulsada por el gobierno de Javier Milei, que impacta de lleno en la competitividad de la industria local.
Una empresa con historia y clientes de peso
José Cascasi y Cía S.A. supo ser un actor relevante en la industria pesada, energética y de infraestructura. En sus mejores años, la planta llegó a emplear a cerca de 50 trabajadores y desarrolló una cartera de clientes de primer nivel.
Además de su vínculo con Pan American Energy y el Grupo Techint —a través de firmas como Siderar, Tenaris Siderca y Tenaris Siat—, la compañía participó en proyectos de gran envergadura:
Energía y petróleo: trabajos para YPF, Sinopec y la Comisión Nacional de Energía Atómica en la central Atucha.
Infraestructura y transporte: construcción de pasarelas en el Cataratas del Iguazú y trabajos para Ferrosur Roca y Ferrovías.
Industria y logística: provisión para empresas como Ford, Volkswagen, Monsanto, Andreani y Parmalat.
Servicios públicos: obras para Aguas Argentinas, Molinos Río de la Plata y Central Puerto.
Un cierre progresivo y denuncias de vaciamiento
El final de la empresa no fue repentino. Según los trabajadores, el proceso de achicamiento se extendió durante meses, con despidos escalonados que redujeron la planta de personal de unas 50 personas a los últimos 10 operarios.
A esto se sumaron atrasos salariales que, de acuerdo con los afectados, se registran desde junio de 2025. En ese marco, sostienen que el desenlace responde a un proceso de “vaciamiento” que dejó a la firma sin capacidad operativa.
Indemnizaciones en disputa
El punto más conflictivo tras el cierre es la propuesta de la empresa para desvincular al personal. Los trabajadores aseguran que la oferta de pagar solo la mitad de las indemnizaciones legales y en cuotas resulta “completamente desfavorable”.
Mientras tanto, el cierre de José Cascasi y Cía S.A. se suma a la lista de pymes industriales afectadas en el conurbano bonaerense, en un escenario donde la contracción de la actividad vuelve a impactar con mayor fuerza sobre el empleo.