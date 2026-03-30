Cierra una metalúrgica clave de Grupo Techint y Pan American Energy y deja a sus empleados sin trabajo

La crisis que atraviesa el sector industrial sumó un nuevo capítulo con el cierre definitivo de José Cascasi y Cía S.A., una histórica empresa metalúrgica y naval con sede en Rincón de Milberg, partido de Tigre. La firma, que durante décadas fue proveedora de grandes compañías como Pan American Energy, Grupo Techint, YPF y la central nuclear Atucha, bajó sus persianas tras más de medio siglo de actividad.