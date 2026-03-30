Condenaron a 3 años de prisión a uno de los implicados en el millonario robo a una YPF

Durante la audiencia, las partes arribaron a un acuerdo de juicio abreviado, mediante el cual Gómez reconoció su responsabilidad penal en el hecho. En consecuencia, el juez interviniente homologó el acuerdo y dispuso la pena de tres años de prisión de ejecución condicional. De esta manera, el imputado deberá cumplir con las reglas de conducta que se le impongan.