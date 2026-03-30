Condenaron a 3 años de prisión a uno de los implicados en el millonario robo a una YPF

En el marco de un juicio abreviado realizado hoy lunes 30 de marzo, el Ministerio Fiscal logró la condena de Esteban Joaquín Gómez a la pena de tres años de prisión de ejecución condicional por su participación en el violento robo ocurrido en febrero pasado en la ruta provincial 303, a la altura de Colonia Mercedes, departamento Cruz Alta.
Gómez es hasta el momento, el único condenado en la causa, en la que se investigó el asalto a un trabajador que trasladaba la recaudación (estimada en 50 millones de pesos) de una estación de servicio YPF ubicada en Pozo Hondo, Santiago del Estero.
El hecho ocurrió el 4 de febrero de 2025, alrededor de las 16:00 horas, cuando la víctima circulaba en un vehículo perteneciente a la empresa Full Service. En ese contexto, fue interceptado en una zona despoblada por al menos dos vehículos desde los cuales los delincuentes efectuaron disparos con armas de fuego.
Según se determinó en la investigación, Gómez actuó como informante, aportando datos claves para la concreción del robo, entre ellos información detallada sobre los movimientos de dinero, imágenes de planillas internas de la empresa, fotografías del vehículo utilizado para el traslado de la recaudación y características físicas de la persona encargada de transportarla.
Con esos datos, los autores materiales (quienes no fueron juzgados en esta instancia) lograron interceptar al trabajador. Durante el ataque, los agresores dispararon en varias oportunidades y colisionaron el vehículo de la víctima, obligándolo a detenerse. El hombre logró escapar a pie, mientras que los delincuentes se dieron a la fuga con el dinero.
La causa fue investigadas por la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos III, encabezada por Alejandra Navarro, con la intervención del auxiliar de fiscal Fernando Godoy Ponce.
Durante la audiencia, las partes arribaron a un acuerdo de juicio abreviado, mediante el cual Gómez reconoció su responsabilidad penal en el hecho. En consecuencia, el juez interviniente homologó el acuerdo y dispuso la pena de tres años de prisión de ejecución condicional. De esta manera, el imputado deberá cumplir con las reglas de conducta que se le impongan.