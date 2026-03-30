Secciones
LG PlaySíntesis Play

Seguí en vivo "Síntesis Play", el informativo de LA GACETA

El noticiero de "LG Play" se emite de lunes a viernes, de 12 a 13.30, por Canal 11 de CCC y por Canal 7 de Flow, “Somos Tucumán".

Hace 54 Min

LA GACETA PLAY inicia una nueva programación y durante los mediodías vas a poder disfrutar de “Síntesis Play”, un informativo que se emite de lunes a viernes, en vivo, de 12 a 13, por el Canal 11 de CCC y Canal 7 de Flow.

Con la conducción de Indalecio Sánchez y José Názaro , el ciclo le dará continuidad informativa al canal de noticias de LA GACETA, ponderando un periodismo claro, una mirada propia y un vínculo cercano con la audiencia.

"Conexión Play" refuerza la propuesta multiplataforma de LA GACETA y su compromiso de informar, acompañar y entretener, todas las mañanas.

El programa puede verse por YouTube (@lagacetadetucuman), en www.lagaceta.com.ar, por Canal 11 de CCC y Canal 7 de Flow. Hablá con nosotros mandando un mensaje al 3814458710.

Esta nota es de acceso libre.
Temas LG Play TV PúblicaGACETA
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Seguí en vivo Conexión Play, el informativo de LA GACETA

Seguí en vivo "Conexión Play", el informativo de LA GACETA

Seguí en vivo Buen Día, el informativo de LA GACETA

Seguí en vivo "Buen Día", el informativo de LA GACETA

Seguí en vivo Buen Día, el informativo de LA GACETA

Seguí en vivo "Buen Día", el informativo de LA GACETA

Seguí en vivo La mañana empieza aquí, el informativo de LA GACETA

Seguí en vivo "La mañana empieza aquí", el informativo de LA GACETA

Seguí en vivo Buen Día, el informativo de LA GACETA

Seguí en vivo "Buen Día", el informativo de LA GACETA

Lo más popular
Adorni busca aire político mientras avanza la Justicia
1

Adorni busca aire político mientras avanza la Justicia

Acevedo afirmó que se retomará el Plan Hídrico Estratégico de Tucumán para evitar inundaciones
2

Acevedo afirmó que se retomará el Plan Hídrico Estratégico de Tucumán para evitar inundaciones

Costo de vida: ¿qué pasará con los precios?
3

Costo de vida: ¿qué pasará con los precios?

Presunto tráfico de influencias: el mail judicial en el celular de Ontiveros, prueba de acceso a información reservada
4

Presunto tráfico de influencias: el mail judicial en el celular de Ontiveros, prueba de acceso a información reservada

Maduro llama a la paz y a la reconciliación en Venezuela
5

Maduro llama a la paz y a la reconciliación en Venezuela

El tiempo en Tucumán: se espera un inicio de semana con calor extremo
6

El tiempo en Tucumán: se espera un inicio de semana con calor extremo

Más Noticias
Unidad en el peronismo: “el gobernador no cumplió”, aseguró Pablo Yedlin

Unidad en el peronismo: “el gobernador no cumplió”, aseguró Pablo Yedlin

El tiempo en Tucumán: se espera un inicio de semana con calor extremo

El tiempo en Tucumán: se espera un inicio de semana con calor extremo

Horror en una escuela de Santa Fe: un alumno mató a un compañero e hirió a otros dos

Horror en una escuela de Santa Fe: un alumno mató a un compañero e hirió a otros dos

Acevedo afirmó que se retomará el Plan Hídrico Estratégico de Tucumán para evitar inundaciones

Acevedo afirmó que se retomará el Plan Hídrico Estratégico de Tucumán para evitar inundaciones

Maduro llama a la paz y a la reconciliación en Venezuela

Maduro llama a la paz y a la reconciliación en Venezuela

Adorni busca aire político mientras avanza la Justicia

Adorni busca aire político mientras avanza la Justicia

Costo de vida: ¿qué pasará con los precios?

Costo de vida: ¿qué pasará con los precios?

Tucumán comenzará a aplicar el nuevo Código Procesal Penal Federal desde marzo de 2027

Tucumán comenzará a aplicar el nuevo Código Procesal Penal Federal desde marzo de 2027

Comentarios