Santiago del Estero: detienen a efectivos de la Policía Federal por quedarse con droga de allanamientos y revenderla

En todos los casos se repetían los nombres de los agentes federales y el manejo, como jefe de las brigadas, del sargento Chazarreta. Una calificada fuente judicial consultada por el diario La Nación indicó: “Cuando declaraban los imputados nos dábamos que en varias ocasiones se sorprendían por la cantidad y aseguraban que era más lo incautado. En un caso, por ejemplo, se habían secuestrado 16 kilos de cocaína, pero lo declarado en las actas del operativo y lo decomisado fue la mitad, ocho kilos”.