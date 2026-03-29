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“La próxima vuelta va a ser en casa”: la frase de Franco Colapinto que ilusiona a Argentina

El piloto de Alpine dejó entrever la posibilidad de una exhibición en Buenos Aires durante el receso de la Fórmula 1.

EXPECTATIVA EN ALZA. Colapinto podría girar con un monoplaza de Alpine ante el público local. EXPECTATIVA EN ALZA. Colapinto podría girar con un monoplaza de Alpine ante el público local.
Hace 1 Hs

Franco Colapinto dejó un mensaje que encendió la ilusión en Argentina luego del Gran Premio de Japón. El piloto de Alpine, que finalizó en el puesto 16, hizo referencia a la posibilidad de girar en su país en las próximas semanas.

“La próxima vuelta yo creo que va a ser en casa, ojalá”, expresó el argentino al finalizar la carrera. La frase alimentó la expectativa por una exhibición en Buenos Aires durante el receso de la Fórmula 1.

La categoría atraviesa una pausa en su calendario y no tendrá actividad hasta el Gran Premio de Miami, programado entre el 1 y el 3 de mayo. Esa ventana abre la puerta para organizar un evento en Argentina, una opción que ya venía tomando forma en los últimos días.

Según información difundida por Carburando, la exhibición tendría lugar el domingo 26 de abril en la zona de Palermo, con el Monumento a los Españoles como punto principal del recorrido. Allí, Colapinto giraría con un monoplaza de Alpine de temporadas anteriores.

También se evalúa una actividad previa para el sábado por la noche en el mismo sector, con presencia de sponsors y propuestas para el público. La organización contempla la instalación de estructuras para albergar a miles de personas, en un formato que combine acción en pista y cercanía con los fanáticos.

Desde el ámbito oficial también reconocieron avances en las gestiones. El secretario de Deportes de la Ciudad de Buenos Aires, Fabián Turnes, confirmó que se trabaja en la realización del evento, a la espera de la aprobación final de la escudería.

La declaración de Colapinto se suma a este movimiento y refuerza la expectativa. El piloto argentino podría tener su primer contacto con el público local al mando de un auto de Fórmula 1, en una exhibición que empieza a tomar forma.

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