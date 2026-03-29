“Estoy cansado de ver a Williams adelante”: el análisis de Franco Colapinto tras una carrera complicada en Japón

Franco Colapinto finalizó en el puesto 16 en el Gran Premio de Japón y analizó una carrera marcada por el tránsito en pista y una estrategia que no le permitió avanzar. El piloto de Alpine explicó que el desarrollo lo condicionó desde las primeras vueltas.
El argentino volvió a referirse a la incidencia del auto de seguridad. "Los safety car este año… qué decir. Otra vez me complicaron la carrera", dijo.
En cuanto al inicio, valoró su desempeño en la largada. "Creo que hice una buena salida, después quedé clavado atrás de (Liam) Lawson. Tenía mejor ritmo, empecé a cuidar los neumáticos y no pude hacer mucho", expresó.
La estrategia tampoco le dio margen para recuperar terreno. "Con el undercut y el safety car terminé perdiendo posiciones. Es una pena porque estaba para pelear por puntos", señaló.
Colapinto también detalló la dificultad para avanzar en el pelotón medio. "Fue una carrera dura. Estuve mucho tiempo detrás de Lawson y con la neutralización perdí varios puestos. Después no pude pasar a (Carlos) Sainz", comentó.
Sobre la referencia con otros equipos, destacó el trabajo de Williams. "Estoy cansado de verlos adelante y tengo ganas de ganarles. No tienen el auto más rápido, aunque hicieron un buen trabajo para sacarle potencial", afirmó.
Â¡Franco Colapinto post carrera! ð¯ðµ— Guada Ù (@francopoints) March 29, 2026
ðï¸ | âHice una muy buena largada, luchamos fuerte despuÃ©s me quedÃ© trabado atrÃ¡s de Lawson.
Es una pena, estÃ¡bamos para pelear los puntos.â
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El piloto de Alpine también puso el foco en lo que viene. "Ahora viene un parate que nos va a servir para mejorar y entender qué nos está faltando. Tenemos que ver por qué existe tanta diferencia con (Pierre) Gasly", indicó.
Además, remarcó la importancia de las largadas en este tipo de circuitos. "Las salidas son peligrosas, aunque cuando salen bien te permiten ganar posiciones. Después, durante la carrera, también se pueden generar oportunidades si se ejecutan bien las maniobras", analizó.
Colapinto cerró con una evaluación general de su jornada en Suzuka. "Fue un día largo y complicado. Hay que trabajar", concluyó.