Franco Colapinto en la Fórmula 1: cómo le fue en el GP de Japón

Kimi Antonelli ganó el Gran Premio de Japón y pasó a liderar el campeonato de Fórmula 1. El piloto de Mercedes se impuso en Suzuka con una carrera ordenada, en la que gestionó el ritmo y las paradas en boxes sin errores. Oscar Piastri terminó segundo y Charles Leclerc completó el podio.
La largada modificó el orden inicial. Piastri tomó la punta en los primeros metros, con una mejor salida que los Mercedes. Con el paso de las vueltas, el equipo alemán recuperó posiciones y volvió a quedar al frente de la competencia.
Las estrategias comenzaron a definirse a partir de la vuelta 17, cuando se dieron las primeras detenciones. Un incidente de Oliver Bearman provocó la salida del safety car y reagrupó al pelotón, lo que alteró el desarrollo de la carrera.
En Alpine, Pierre Gasly finalizó en el séptimo puesto y sumó puntos tras sostener un ritmo regular durante toda la competencia.
La carrera del argentino
Franco Colapinto largó desde el puesto 15 y tuvo una buena salida, en la que esquivó el auto de Nico Hülkenberg, que se detuvo en la grilla. A partir de ahí se mantuvo en el pelotón medio.
El argentino realizó su parada en boxes y perdió posiciones en el reordenamiento. La neutralización posterior condicionó su estrategia. En el tramo final recibió la indicación de aumentar el ritmo para intentar avanzar.
Colapinto mantuvo una disputa con Carlos Sainz en la zona media, sin cambios significativos en su ubicación. Finalmente, terminó en el puesto 16.
El resultado refleja una carrera sin avances en el clasificador para el argentino, que continúa en proceso de adaptación dentro de Alpine. Antonelli, en tanto, consolidó su rendimiento con un nuevo triunfo y quedó como líder del campeonato.