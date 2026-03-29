Kimi Antonelli hizo historia en Japón y es el líder más joven de la Fórmula 1

Andrea Kimi Antonelli se adueñó del Gran Premio de Japón y se subió a la cima del campeonato de Fórmula 1 con apenas 19 años. El piloto de Mercedes logró su segunda victoria consecutiva y se convirtió en el líder más joven en la historia de la categoría.
El fin de semana en Suzuka marcó otro paso en su crecimiento. Partió desde la pole, tuvo una largada complicada y cayó hasta el sexto lugar en los primeros metros. Desde ese punto inició una remontada sostenida, con buen ritmo y una gestión firme de la carrera.
El momento que cambió todo llegó con el accidente de Oliver Bearman. El ingreso del safety car abrió una ventana clave para Mercedes, y desde ahí, el italiano controló la carrera sin sobresaltos y cruzó la meta con ventaja.
Oscar Piastri finalizó segundo luego de liderar en el inicio, y Charles Leclerc completó el podio tras una disputa interna con Lewis Hamilton. George Russell terminó cuarto y sumó puntos importantes para Mercedes, que también se consolida en el campeonato de constructores.
Antonelli volvió a mostrar una madurez que llama la atención para su edad. Ya había ganado en China y en Japón confirmó que su rendimiento no es casualidad. Con este resultado llegó a 72 puntos y se ubica en lo más alto del campeonato, por delante de su propio compañero.
"Get in there, Kimi!" #F1 #JapaneseGP @MercedesAMGF1 pic.twitter.com/drsTaVH9Pc— Formula 1 (@F1) March 29, 2026
En la entrevista posterior, el italiano puso el foco en la largada. "Quiero hablar de la salida. Es un área en la que tenemos que trabajar mucho. Practiqué durante todo el fin de semana y en carrera no salió bien. Me di cuenta enseguida y me generó enojo", explicó.
Luego valoró el rendimiento general del auto. "El ritmo fue muy bueno y el safety car me facilitó las cosas. Desde ese momento pude controlar la carrera sin mirar hacia atrás", afirmó.
También se refirió al momento que atraviesa en el campeonato. "Cuando todo sale así uno no quiere que llegue un parate. Igual va a venir bien para recargar energías, analizar estas primeras fechas y seguir mejorando", cerró.
El inicio de la temporada lo muestra como el principal referente de Mercedes y como uno de los protagonistas del campeonato. Con dos victorias en tres carreras, el italiano empieza a marcar el rumbo en la Fórmula 1.