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El impacto de la baja de planes sociales en Tucumán: “Vamos a defender nuestros derechos”

Organizaciones sociales alistan una manifestación nacional en rechazo al fin del programa "Volver al Trabajo", que afectará a unos 55.000 tucumanos.

EL PLAN, APLICADO. En la Agrupación “19 de diciembre” cuentan con una Unidad Productiva de Carpintería. EL PLAN, APLICADO. En la Agrupación “19 de diciembre” cuentan con una Unidad Productiva de Carpintería.
Luis María Ruiz
Por Luis María Ruiz Hace 1 Hs

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