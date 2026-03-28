Política El impacto de la baja de planes sociales en Tucumán: “Vamos a defender nuestros derechos” Organizaciones sociales alistan una manifestación nacional en rechazo al fin del programa "Volver al Trabajo", que afectará a unos 55.000 tucumanos. Compartir Whatsapp Facebook X Copiar dirección URL EL PLAN, APLICADO. En la Agrupación “19 de diciembre” cuentan con una Unidad Productiva de Carpintería. Por Luis María Ruiz Hace 1 Hs Seguir en Escuchar nota Tu navegador no soporta HTML5 audio Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Temas TucumánMinisterio de Capital Humano Tamaño texto Comentarios Lo más popular Archivan una causa por presuntas irregularidades con fondos millonarios en municipios de Tucumán Manuel Adorni, más complicado: testigos contradicen la versión oficial Alertan por el avance de un frente cálido en el norte y centro argentino Los fantasmas de Jaldo Limpieza del hogar: por qué recomiendan usar vinagre en el agua para los pisos El queso de Tafí del Valle es el primer lácteo argentino en obtener certificación de origen