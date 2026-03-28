Franco Colapinto en Suzuka: cómo le fue en la qualy del GP de Japón y en qué posición larga

Franco Colapinto cerró una jornada exigente en el Gran Premio de Japón de Fórmula 1, en un circuito de Suzuka que no perdona errores y que volvió a dejar en evidencia las diferencias dentro de la grilla. El piloto argentino no logró meterse en la Q3 y largará 15° en la carrera del domingo, en una clasificación marcada por el dominio de Mercedes y algunas sorpresas.