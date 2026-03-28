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Franco Colapinto en Suzuka: cómo le fue en la qualy del GP de Japón y en qué posición larga

El piloto argentino quedó fuera de la Q3 en Suzuka y largará 15° en el Gran Premio de Japón, en una clasificación dominada por Mercedes y marcada por la eliminación de Verstappen.

El piloto argentino no logró meterse en la Q3 y largará 15° en Suzuka. El piloto argentino no logró meterse en la Q3 y largará 15° en Suzuka.
Hace 38 Min

Franco Colapinto cerró una jornada exigente en el Gran Premio de Japón de Fórmula 1, en un circuito de Suzuka que no perdona errores y que volvió a dejar en evidencia las diferencias dentro de la grilla. El piloto argentino no logró meterse en la Q3 y largará 15° en la carrera del domingo, en una clasificación marcada por el dominio de Mercedes y algunas sorpresas.

El día había comenzado con señales mixtas para el piloto de Alpine. En la tercera práctica libre, Colapinto mostró algunos destellos de competitividad, especialmente en su primer stint, donde llegó a quedar cerca de su compañero Pierre Gasly. Sin embargo, el ritmo general del equipo volvió a quedar por detrás de los líderes y, pese a mejorar sobre el cierre con neumáticos blandos, terminó 18° en la sesión. 

Ya en la clasificación, el panorama fue cambiante. En la Q1, Colapinto logró mantenerse en zona de clasificación en los momentos decisivos, aunque sin margen de error. La mejora sobre el final le permitió avanzar, pero siempre condicionado por la evolución de la pista y los tiempos del resto.

La Q2 expuso con mayor claridad los límites. Con un registro de 1:30.627, el argentino no consiguió dar el salto necesario para meterse entre los diez mejores y quedó eliminado. La diferencia con Gasly, que sí avanzó a la Q3, fue de más de siete décimas, una brecha que marca el desafío que tiene Alpine para equilibrar el rendimiento entre sus dos autos.

En la pelea por la pole, Mercedes confirmó su gran momento: Kimi Antonelli lideró la clasificación, seguido por su compañero George Russell. Detrás, se acomodaron Oscar Piastri, Charles Leclerc, Lando Norris y Lewis Hamilton, en un bloque muy parejo entre McLaren y Ferrari. 

La gran sorpresa de la jornada fue la eliminación de Max Verstappen en la Q2, lo que reconfigura el panorama para la carrera. 

Con este escenario, Colapinto largará 15° en Suzuka, en un circuito donde adelantar no es sencillo pero donde la estrategia y los errores pueden abrir oportunidades. El desafío será encontrar ritmo en carrera y aprovechar cualquier ventana para avanzar posiciones en un domingo que promete acción.

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