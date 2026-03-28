Exigen poner fin a las excepciones del municipio capitalino a las edificaciones

Los números del futuro

Desde la sanción del último nuevo código nada mejoró en la ciudad, sino todo lo contrario, todos los índices se agravaron. Creció la población y su densidad, el tránsito es cada vez peor, al igual que la movilidad en general y el transporte público, los servicios son más insuficientes, hay menos porcentaje de calles pavimentadas, espacios verdes y crece el número de asentamientos informales. Y las inversiones en infraestructura acompañaron poco y nada. Y la planificación, menos. “Se proyectan 3.500 nuevas viviendas en El Manantial y nadie pensó en que se necesitan tres puentes hacia el sur para esos 12.000 nuevos habitantes”, puntualizó. 3.500 viviendas que además de los problemas de conectividad padecerán muchas otras carencias en servicios e infraestructura.