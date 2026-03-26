Karina Milei ordenó retirar un cuadro de Perón y Evita y lo reemplazaría con una imagen de Messi

Desde el entorno presidencial señalaron que la decisión responde a motivos técnicos. Según explicaron, se detectaron “fallas estructurales” en los soportes de las obras, además de un deterioro incipiente provocado por las oscilaciones térmicas dentro del edificio. En ese contexto, el retrato —basado en la obra original de 1948 del pintor Numa Ayrinhac— fue trasladado al Museo de la Casa Rosada para su preservación.