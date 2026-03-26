Secciones
Política

Karina Milei ordenó retirar un cuadro de Perón y Evita y lo reemplazaría con una imagen de Messi

La Casa Rosada reconfigura su simbología. El Gobierno argumentó “fallas estructurales” para trasladar la obra al museo y avanza en una renovación estética en Balcarce 50.

Karina Milei ordenó retirar un cuadro de Perón y Evita y lo reemplazaría con una imagen de Messi
Hace 1 Hs

La Casa Rosada amaneció este jueves con cambios visibles en su primer piso: fueron retiradas varias piezas emblemáticas de su decoración histórica, entre ellas la réplica del cuadro de Juan Domingo Perón y Eva Duarte que se exhibía en la antesala del Salón Eva Perón.

De acuerdo con lo publicado por la revista Noticias, la medida fue dispuesta por la Secretaría General de la Presidencia, a cargo de Karina Milei, en el marco de la denominada “batalla cultural” que impulsa el Gobierno.

Desde el entorno presidencial señalaron que la decisión responde a motivos técnicos. Según explicaron, se detectaron “fallas estructurales” en los soportes de las obras, además de un deterioro incipiente provocado por las oscilaciones térmicas dentro del edificio. En ese contexto, el retrato —basado en la obra original de 1948 del pintor Numa Ayrinhac— fue trasladado al Museo de la Casa Rosada para su preservación.

La intervención no se limitó a esa pieza. También fue retirada una gigantografía del Glaciar Perito Moreno, inspirada en la obra del artista Helmut Ditsch, que decoraba otro sector del edificio. En su lugar, el oficialismo proyecta instalar una imagen de las Cataratas del Iguazú, manteniendo la temática natural pero con una nueva impronta visual.

Sin embargo, el foco de mayor atención está puesto en qué ocupará el espacio que dejó el cuadro de Perón y Evita. Siempre según Noticias, entre las alternativas consideradas figuran próceres de la tradición liberal como Juan Bautista Alberdi, Domingo Faustino Sarmiento o Julio Argentino Roca. No obstante, el nombre que más fuerza cobra es el del futbolista Lionel Messi.

La eventual incorporación del capitán de la Selección Argentina respondería a la intención del presidente Javier Milei de asociar su gestión con figuras de reconocimiento global, en contraste con la simbología política tradicional.

“Se busca una estética que represente la libertad y el mérito, lejos del culto a la personalidad del siglo pasado”, indicaron fuentes cercanas al Ejecutivo, según consignó la revista.

La medida se inscribe en una serie de decisiones orientadas a modificar la iconografía estatal. En los últimos meses, el Gobierno avanzó con la remoción de bustos y el cambio de denominación de espacios públicos, en lo que interpreta como un proceso de redefinición de la identidad visual en el ámbito gubernamental.

Temas Casa RosadaJuan Domingo PerónJavier MileiKarina Milei
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
El Tren Solidario llegó a Tucumán con ayuda para las familias afectadas por las inundaciones

El "Tren Solidario" llegó a Tucumán con ayuda para las familias afectadas por las inundaciones

Lo más popular
Noelia Castillo Ramos recibirá hoy la eutanasia: la historia de la joven que luchó por morir
1

Noelia Castillo Ramos recibirá hoy la eutanasia: la historia de la joven que luchó por morir

Eutanasia de Noelia Castillo Ramos: a qué hora será y cómo funciona el procedimiento
2

Eutanasia de Noelia Castillo Ramos: a qué hora será y cómo funciona el procedimiento

Noelia Castillo Ramos: su amiga quiso verla antes de la eutanasia y se lo prohibieron
3

Noelia Castillo Ramos: su amiga quiso verla antes de la eutanasia y se lo prohibieron

Noelia Castillo Ramos contó por qué quiere la eutanasia: No puedo más con los dolores
4

Noelia Castillo Ramos contó por qué quiere la eutanasia: "No puedo más con los dolores"

El Poder Ejecutivo tucumano, sin “contención” para quienes se quedarán sin planes
5

El Poder Ejecutivo tucumano, sin “contención” para quienes se quedarán sin planes

La inesperada amistad que salvó a la abogada argentina acusada de racismo en Brasil
6

La inesperada amistad que salvó a la abogada argentina acusada de racismo en Brasil

Más Noticias
La diputada Molinuevo no borró los posteos contra Jaldo y pidió revocar la sentencia

La diputada Molinuevo no borró los posteos contra Jaldo y pidió revocar la sentencia

Pelli pide que se investigue a los policías que actuaron tras la agresión de Segura

Pelli pide que se investigue a los policías que actuaron tras la agresión de Segura

Manuel Adorni compró un departamento en Caballito sin vender su propiedad anterior

Manuel Adorni compró un departamento en Caballito sin vender su propiedad anterior

El Gobierno retiró de la Casa Rosada cuadros de Perón y Evita: analizan nuevos reemplazos

El Gobierno retiró de la Casa Rosada cuadros de Perón y Evita: analizan nuevos reemplazos

El Poder Ejecutivo tucumano, sin “contención” para quienes se quedarán sin planes

El Poder Ejecutivo tucumano, sin “contención” para quienes se quedarán sin planes

“Tucumán necesita políticos que estén a otro nivel”, dijo Federico Pelli

“Tucumán necesita políticos que estén a otro nivel”, dijo Federico Pelli

Inundaciones en Tucumán: la Legislatura pisa el freno y no avanzará con la emergencia económica y social

Inundaciones en Tucumán: la Legislatura pisa el freno y no avanzará con la emergencia económica y social

Adorni se defendió y denunció una “operación mediática”

Adorni se defendió y denunció una “operación mediática”

Comentarios