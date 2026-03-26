Scolari eligió entre Bianchi y Gallardo y comparó a Scaloni con el “Virrey”
El histórico entrenador brasileño elogió al DT de la Selección argentina, destacó su capacidad para convencer al grupo campeón del mundo y explicó por qué se siente más identificado con el estilo de Carlos Bianchi que con el de Marcelo Gallardo.
Luis Felipe Scolari es una palabra autorizada dentro del fútbol sudamericano: ganó la Copa Libertadores con Gremio y San Pablo, y fue el DT que conquistó la última Copa del Mundo para la selección brasileña en 2002. En esta ocasión, el entrenador se volvió tendencia tras tener que elegir entre Carlos Bianchi y Marcelo Gallardo. En ese contexto, además, comparó a Lionel Scaloni con el “Virrey”.
“Scaloni es como un Bianchi en Argentina. Me parece muy parecido, porque Bianchi era una persona que pensaba, hacía y conseguía convencer a sus jugadores”, dijo “Felipao” en una entrevista con Súper Deportivo Radio. Vale recordar que el “Virrey” lo enfrentó en la final de la Copa Libertadores 2000 entre Palmeiras y Boca.
“Hoy tratar de convencer a un jugador de fútbol es muy difícil. Yo veo eso en Scaloni, que fue algo fantástico. Nadie esperaba que Argentina llegara a ser campeona del mundo en Qatar, más con el inicio que tuvo. Todo fue de Scaloni. Le preguntaría cómo logró implementar esa idea de manera tan efectiva, porque es lo más difícil para un entrenador”, agregó.
El exentrenador de la “Verdeamarela”, además, fue consultado sobre a quién elegía entre Bianchi y Gallardo, y aseguró que se identifica más con el primero.
“Tengo una imagen más cercana de él. Comulgo con su estilo, con su fuerza y temperamento, a diferencia de lo que es el River de Gallardo”, explicó.
“Gallardo es un muy buen entrenador y trabaja más en lo técnico, con mucha más determinación. Nuestra idea, en cambio, es trabajar desde la voluntad. Por eso me identifico más con Bianchi, aunque respeto a ambos de la misma forma”, concluyó.