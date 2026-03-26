Scolari eligió entre Bianchi y Gallardo y comparó a Scaloni con el “Virrey”

“Hoy tratar de convencer a un jugador de fútbol es muy difícil. Yo veo eso en Scaloni, que fue algo fantástico. Nadie esperaba que Argentina llegara a ser campeona del mundo en Qatar, más con el inicio que tuvo. Todo fue de Scaloni. Le preguntaría cómo logró implementar esa idea de manera tan efectiva, porque es lo más difícil para un entrenador”, agregó.