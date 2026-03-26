Instagram eliminará una función clave de privacidad en los mensajes

De acuerdo con análisis difundidos por el sitio Digital Trends, la imposibilidad de acceder al contenido de los mensajes complica el trabajo de equipos de seguridad y de las fuerzas del orden en investigaciones sensibles. En esa línea, otras compañías del sector, como ByteDance, propietaria de TikTok, también han advertido sobre los límites que impone el cifrado total en contextos donde se requiere intervención.