Instagram eliminará una función clave de privacidad en los mensajes

La red social Instagram quedó en el centro de la polémica tras anunciar que eliminará el cifrado de extremo a extremo en su servicio de mensajería directa, una herramienta considerada clave para la privacidad digital.
La novedad fue publicada en una página de soporte de Meta, donde se confirmó que esta tecnología dejará de estar disponible a partir del 8 de mayo. El cifrado de extremo a extremo permite que los mensajes solo puedan ser leídos por el emisor y el receptor, sin acceso de terceros, ni siquiera de la propia plataforma.
En principio, la medida genera interrogantes sobre por qué una empresa decide prescindir de una función de protección ampliamente valorada. Según explican desde el entorno tecnológico, uno de los motivos centrales es que este tipo de encriptación crea un “punto ciego” que puede dificultar la detección de actividades ilícitas.
De acuerdo con análisis difundidos por el sitio Digital Trends, la imposibilidad de acceder al contenido de los mensajes complica el trabajo de equipos de seguridad y de las fuerzas del orden en investigaciones sensibles. En esa línea, otras compañías del sector, como ByteDance, propietaria de TikTok, también han advertido sobre los límites que impone el cifrado total en contextos donde se requiere intervención.
Desde Meta señalaron además que la función no era ampliamente utilizada en Instagram, ya que no estaba activada por defecto y debía habilitarse manualmente. Un vocero de la empresa indicó que quienes deseen mantener conversaciones cifradas pueden optar por otras aplicaciones del grupo, como WhatsApp, donde esta tecnología sí se mantiene activa.
Más allá de las explicaciones oficiales, la decisión llega en un momento delicado para la compañía. En las últimas semanas, Meta enfrentó reveses judiciales en Estados Unidos que volvieron a poner en discusión sus políticas de seguridad y privacidad.
En un juicio realizado en Nuevo México, la empresa fue condenada a pagar 375 millones de dólares por no proteger adecuadamente a menores frente a depredadores sexuales. En paralelo, un tribunal en Los Ángeles la declaró responsable, junto a YouTube, de fomentar conductas adictivas en niños y adolescentes.
A esto se suma una demanda colectiva presentada en enero que cuestiona directamente las promesas de privacidad. El planteo sostiene que, pese a lo anunciado, la empresa contaría con mecanismos internos que permitirían a sus empleados acceder a mensajes en tiempo real, sin necesidad de claves de descifrado.
“La gravedad de la violación de la privacidad y la confianza de los usuarios es innegable”, sostiene el documento judicial, que advierte sobre el impacto en activistas, periodistas y personas que dependen de estas plataformas para comunicarse en contextos sensibles.
En este escenario, la decisión de eliminar el cifrado en Instagram no solo reabre el debate sobre seguridad y control en el entorno digital, sino que también profundiza las dudas sobre el equilibrio entre privacidad y vigilancia en las grandes plataformas tecnológicas.