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Método 5-4-3-2-1: la técnica viral para gastar menos en el supermercado

Si cada vez que vas a hacer las compras terminás gastando de más y con el changuito lleno de cosas que no necesitás, esta fórmula es para vos. Descubrí de qué se trata esta tendencia que te ayuda a cuidar el bolsillo y simplificar tu semana.

Método 5-4-3-2-1: la técnica viral para gastar menos en el supermercado Método 5-4-3-2-1: la técnica viral para gastar menos en el supermercado
Hace 1 Hs

Seguro te pasó de entrar al supermercado y sentir que te abruman tantas opciones y tentaciones por todos lados. Terminás llevando cualquier cosa, gastando plata de más y perdiendo un montón de tiempo. 

Para cortar con este caos, apareció en TikTok e Instagram una estrategia que se volvió tendencia: el método viral "6 a 1" o "5-4-3-2-1". Los creadores de contenido empezaron a compartir este sistema fácil de aplicar para que hagas compras inteligentes, limitando tu lista a una cantidad exacta de productos básicos y un gustito para la semana.

¿Cómo funciona esta estrategia para hacer compras inteligentes?

La idea, que la popularizó el chef Will Coleman con su video en las redes, es super simple y busca que entres y salgas rápido del super sin estar dando vueltas todo el día. El objetivo principal es optimizar tu tiempo, cuidar tu presupuesto y evitar comprar comida en exceso que después se termina tirando.

En la versión de la lista "5-4-3-2-1", vos limitás lo que ponés en el carrito guiándote por pasillo o categoría. Una forma de armarlo puede ser así:

  • Cinco verduras.
  • Cuatro frutas.
  • Tres proteínas (carnes, huevos, etc.).
  • Dos salsas o cosas para untar.
  • Un grano (como arroz o fideos) y un gustito personal.

En definitiva, este método te da un plan claro para encontrar un poco de paz mental entre las góndolas y ganarle a las compras impulsivas. Animate a probar esta estrategia en tu próxima visita al súper para una compra más inteligente sin volverte loca/o.

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