Método 5-4-3-2-1: la técnica viral para gastar menos en el supermercado

Para cortar con este caos, apareció en TikTok e Instagram una estrategia que se volvió tendencia: el método viral "6 a 1" o "5-4-3-2-1". Los creadores de contenido empezaron a compartir este sistema fácil de aplicar para que hagas compras inteligentes, limitando tu lista a una cantidad exacta de productos básicos y un gustito para la semana.