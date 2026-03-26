Secciones
LG PlayBuen día

Seguí en vivo "Buen Día", el informativo de LA GACETA

El informativo de "LG Play" se emite de lunes a viernes, de 8 a 13, por Canal 11 de CCC y por Canal 7 de Flow, “Somos Tucumán".

Hace 1 Hs

LA GACETA PLAY inicia una nueva temporada de “Buen Día”, un magazine informativo que se emite de lunes a viernes, en vivo, de 8 a 13, por el Canal 11 de CCC y Canal 7 de Flow.

Con la conducción de Indalecio Sánchez, Gabriela Baigorrí, Carolina Servetto y José Názaro, además de la participación de Matías Auad, el ciclo retomará su espacio en la programación del canal de noticias de LA GACETA, ponderando un periodismo claro, una mirada propia y un vínculo cercano con la audiencia.

Con el regreso de "Buen Día", LA GACETA refuerza su propuesta multiplataforma y su compromiso de informar, acompañar y entretener, todas las mañanas.

El programa puede verse por YouTube (@lagacetadetucuman), en www.lagaceta.com.ar, por Canal 11 de CCC y Canal 7 de Flow. Hablá con nosotros mandando un mensaje al 3814458710.

Esta nota es de acceso libre.
Temas LG Play GACETA
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Seguí en vivo Buen Día, el informativo de LA GACETA

Seguí en vivo "Buen Día", el informativo de LA GACETA

Seguí en vivo Buen Día, el informativo de LA GACETA

Seguí en vivo "Buen Día", el informativo de LA GACETA

Seguí en vivo Buen Día, el informativo de LA GACETA

Seguí en vivo "Buen Día", el informativo de LA GACETA

Seguí en vivo Buen Día, el informativo de LA GACETA

Seguí en vivo "Buen Día", el informativo de LA GACETA

Lo más popular
El Poder Ejecutivo tucumano, sin “contención” para quienes se quedarán sin planes
1

El Poder Ejecutivo tucumano, sin “contención” para quienes se quedarán sin planes

Crece la tensión en Yerba Buena: Garolera fue internada y pidió una perimetral contra Aráoz
2

Crece la tensión en Yerba Buena: Garolera fue internada y pidió una perimetral contra Aráoz

Menos nacimientos en Argentina: la crisis no es demográfica, es de cuidado y corresponsabilidad
3

Menos nacimientos en Argentina: la crisis no es demográfica, es de cuidado y corresponsabilidad

“Tucumán necesita políticos que estén a otro nivel”, dijo Federico Pelli
4

“Tucumán necesita políticos que estén a otro nivel”, dijo Federico Pelli

Condenan a dos años de prisión efectiva a un hombre manejaba alcoholizado y ocasionó un accidente en León Rougés
5

Condenan a dos años de prisión efectiva a un hombre manejaba alcoholizado y ocasionó un accidente en León Rougés

Inundaciones en Tucumán: la Legislatura pisa el freno y no avanzará con la emergencia económica y social
6

Inundaciones en Tucumán: la Legislatura pisa el freno y no avanzará con la emergencia económica y social

Más Noticias
Noelia Castillo Ramos recibirá hoy la eutanasia: la historia de la joven que luchó por morir

Noelia Castillo Ramos recibirá hoy la eutanasia: la historia de la joven que luchó por morir

Condenan a dos años de prisión efectiva a un hombre manejaba alcoholizado y ocasionó un accidente en León Rougés

Condenan a dos años de prisión efectiva a un hombre manejaba alcoholizado y ocasionó un accidente en León Rougés

Alerta amarilla por tormentas: ¿qué zonas serán afectadas este 26 de marzo según el SMN?

Alerta amarilla por tormentas: ¿qué zonas serán afectadas este 26 de marzo según el SMN?

El Poder Ejecutivo tucumano, sin “contención” para quienes se quedarán sin planes

El Poder Ejecutivo tucumano, sin “contención” para quienes se quedarán sin planes

“Tucumán necesita políticos que estén a otro nivel”, dijo Federico Pelli

“Tucumán necesita políticos que estén a otro nivel”, dijo Federico Pelli

Inundaciones en Tucumán: la Legislatura pisa el freno y no avanzará con la emergencia económica y social

Inundaciones en Tucumán: la Legislatura pisa el freno y no avanzará con la emergencia económica y social

Adorni se defendió y denunció una “operación mediática”

Adorni se defendió y denunció una “operación mediática”

Crece la tensión en Yerba Buena: Garolera fue internada y pidió una perimetral contra Aráoz

Crece la tensión en Yerba Buena: Garolera fue internada y pidió una perimetral contra Aráoz

Comentarios