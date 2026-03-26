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Aprender en la era digital: cuáles son los principales consejos de los referentes educativos en Tucumán

En Tucumán, la economía del conocimiento crece y redefine el empleo. Referentes del sector y del emprendedurismo explican a LA GACETA qué buscan hoy y cómo pueden formarse los jóvenes por fuera de las universidades.

CONSEJOS CONCRETOS. Los distintos miembros de la formación no tradicional dieron su visión. LA GACETA / DIEGO ARÁOZ CONSEJOS CONCRETOS. Los distintos miembros de la formación no tradicional dieron su visión. LA GACETA / DIEGO ARÁOZ
María del Carmen Garzón
Por María del Carmen Garzón Hace 1 Hs

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