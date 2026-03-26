Aprender en la era digital: cuáles son los principales consejos de los referentes educativos en Tucumán
En Tucumán, la economía del conocimiento crece y redefine el empleo. Referentes del sector y del emprendedurismo explican a LA GACETA qué buscan hoy y cómo pueden formarse los jóvenes por fuera de las universidades.
CONSEJOS CONCRETOS. Los distintos miembros de la formación no tradicional dieron su visión. LA GACETA / DIEGO ARÁOZ
Escuchar nota
Tu navegador no soporta HTML5 audio
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Lo más popular