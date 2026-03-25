Vinícius y un sincericidio que sacude a Brasil: “No somos favoritos”

En la previa de un amistoso de alto voltaje frente a Francia, Vinícius Junior rompió con el libreto habitual y dejó una frase que resonó fuerte en el mundo del fútbol. Lejos del discurso confiado que suele rodear a la selección de Brasil, el extremo habló con crudeza y reconoció que hoy su equipo no se posiciona como candidato principal al título en el Mundial 2026.