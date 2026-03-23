Seguridad Caso Érika: la defensa del “Militar” Sosa cuestiona que esté aislado Advierten sobre la salud del acusado del asesinato de Érika Antonella Álvarez. Compartir Whatsapp Facebook X Copiar dirección URL Felipe “El Militar” Sosa. Hace 3 Hs Seguir en Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Temas TucumánYerba BuenaNarcotráficoInseguridadViolenciaErika Antonella ÁlvarezFelipe “El Militar” Sosa Tamaño texto Comentarios NOTICIAS RELACIONADAS Los macabros detalles que surgieron en el caso Érika Caso Érika: agravan los cargos contra “El Militar” Sosa y contra Justina Gordillo Lo más popular Santoral del 22 de marzo: San Bienvenido Scotivoli y otros santos recordados por la Iglesia Sin luz en casa: trucos para cargar el celular en una situación de emergencia Lesiones en la mano por el uso del celular: cuáles son las más frecuentes y cómo prevenirlas Siete rutinas de bienestar para el otoño 2026: cómo transformar el cambio de estación en tu mejor momento Cómo llegar a Puesto La Lagunita: un rincón paradisíaco entre las serranías tucumanas Prohibido volar hasta 2055: la historia del pasajero vetado por 30 años