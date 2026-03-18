Secciones
LG PlayBuen día

Seguí en vivo "Buen Día", el informativo de LA GACETA

El informativo de "LG Play" se emite de lunes a viernes, de 8 a 13, por Canal 11 de CCC y por Canal 7 de Flow, “Somos Tucumán".

Hace 1 Hs

LA GACETA PLAY inicia una nueva temporada de “Buen Día”, un magazine informativo que se emite de lunes a viernes, en vivo, de 8 a 13, por el Canal 11 de CCC y Canal 7 de Flow.

Con la conducción de Indalecio Sánchez, Gabriela Baigorrí, Carolina Servetto y José Názaro, además de la participación de Matías Auad, el ciclo retomará su espacio en la programación del canal de noticias de LA GACETA, ponderando un periodismo claro, una mirada propia y un vínculo cercano con la audiencia.

Con el regreso de "Buen Día", LA GACETA refuerza su propuesta multiplataforma y su compromiso de informar, acompañar y entretener, todas las mañanas.

El programa puede verse por YouTube (@lagacetadetucuman), en www.lagaceta.com.ar, por Canal 11 de CCC y Canal 7 de Flow. Hablá con nosotros mandando un mensaje al 3814458710.

Esta nota es de acceso libre.
Temas LG Play GACETA
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Seguí en vivo Buen Día, el informativo de LA GACETA

Seguí en vivo "Buen Día", el informativo de LA GACETA

Seguí en vivo Buen Día, el informativo de LA GACETA

Seguí en vivo "Buen Día", el informativo de LA GACETA

Seguí en vivo Buen Día, el informativo de LA GACETA

Seguí en vivo "Buen Día", el informativo de LA GACETA

Seguí en vivo Buen Día, el informativo de LA GACETA

Seguí en vivo "Buen Día", el informativo de LA GACETA

Seguí en vivo Buen Día, el informativo de LA GACETA

Seguí en vivo "Buen Día", el informativo de LA GACETA

Lo más popular
Caso Érika Álvarez: ¿“El Militar” Sosa actuó solo en el crimen?
1

Caso Érika Álvarez: ¿“El Militar” Sosa actuó solo en el crimen?

¿Habrá calma después del temporal?
2

¿Habrá calma después del temporal?

El precio de los combustibles volvió a reajustarse
3

El precio de los combustibles volvió a reajustarse

“La comida no alcanza”: cómo viven hoy en La Madrid
4

“La comida no alcanza”: cómo viven hoy en La Madrid

Recuerdos fotográficos: la “calle ancha” de los “yuteros”
5

Recuerdos fotográficos: la “calle ancha” de los “yuteros”

Qué se espera de la reunión de Jaldo, Acevedo y el bloque Justicialista de la Legislatura
6

Qué se espera de la reunión de Jaldo, Acevedo y el bloque Justicialista de la Legislatura

Más Noticias
“Los asesinos están libres”: a 15 años del doble crimen de las francesas en Salta, el duro testimonio de Jean-Michel Bouvier

“Los asesinos están libres”: a 15 años del doble crimen de las francesas en Salta, el duro testimonio de Jean-Michel Bouvier

Caso Érika Álvarez: ¿“El Militar” Sosa actuó solo en el crimen?

Caso Érika Álvarez: ¿“El Militar” Sosa actuó solo en el crimen?

Recuerdos fotográficos: la “calle ancha” de los “yuteros”

Recuerdos fotográficos: la “calle ancha” de los “yuteros”

El precio de los combustibles volvió a reajustarse

El precio de los combustibles volvió a reajustarse

Qué se espera de la reunión de Jaldo, Acevedo y el bloque Justicialista de la Legislatura

Qué se espera de la reunión de Jaldo, Acevedo y el bloque Justicialista de la Legislatura

“La comida no alcanza”: cómo viven hoy en La Madrid

“La comida no alcanza”: cómo viven hoy en La Madrid

¿Habrá calma después del temporal?

¿Habrá calma después del temporal?

El Gobierno interviene la AFA por 180 días y pone la lupa en sus cuentas

El Gobierno interviene la AFA por 180 días y pone la lupa en sus cuentas

Comentarios