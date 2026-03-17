Secciones
LG PlayBuen día

Seguí en vivo "Buen Día", el informativo de LA GACETA

El informativo de "LG Play" se emite de lunes a viernes, de 8 a 13, por Canal 11 de CCC y por Canal 7 de Flow, “Somos Tucumán".

Hace 2 Hs

LA GACETA PLAY inicia una nueva temporada de “Buen Día”, un magazine informativo que se emite de lunes a viernes, en vivo, de 8 a 13, por el Canal 11 de CCC y Canal 7 de Flow.

Con la conducción de Indalecio Sánchez, Gabriela Baigorrí, Carolina Servetto y José Názaro, además de la participación de Matías Auad, el ciclo retomará su espacio en la programación del canal de noticias de LA GACETA, ponderando un periodismo claro, una mirada propia y un vínculo cercano con la audiencia.

Con el regreso de "Buen Día", LA GACETA refuerza su propuesta multiplataforma y su compromiso de informar, acompañar y entretener, todas las mañanas.

El programa puede verse por YouTube (@lagacetadetucuman), en www.lagaceta.com.ar, por Canal 11 de CCC y Canal 7 de Flow. Hablá con nosotros mandando un mensaje al 3814458710.

Esta nota es de acceso libre.
Temas LG Play GACETA
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Seguí en vivo Buen Día, el informativo de LA GACETA

Seguí en vivo "Buen Día", el informativo de LA GACETA

Seguí en vivo Buen Día, el informativo de LA GACETA

Seguí en vivo "Buen Día", el informativo de LA GACETA

Seguí en vivo Buen Día, el informativo de LA GACETA

Seguí en vivo "Buen Día", el informativo de LA GACETA

Seguí en vivo Buen Día, el informativo de LA GACETA

Seguí en vivo "Buen Día", el informativo de LA GACETA

Seguí en vivo Buen Día, el informativo de LA GACETA

Seguí en vivo "Buen Día", el informativo de LA GACETA

Lo más popular
Del “efecto Pichón” al barro electoral: por qué la campaña 2027 ya arrancó en Tucumán
1

Del “efecto Pichón” al barro electoral: por qué la campaña 2027 ya arrancó en Tucumán

Osvaldo Jaldo: “La Madrid nació donde no debería”
2

Osvaldo Jaldo: “La Madrid nació donde no debería”

Acusaciones, cruces y cautelar entre Jaldo y referentes de La Libertad Avanza
3

Acusaciones, cruces y cautelar entre Jaldo y referentes de La Libertad Avanza

El expediente del crimen de Érika Álvarez suma datos y deja nuevos interrogantes
4

El expediente del crimen de Érika Álvarez suma datos y deja nuevos interrogantes

Volvió a subir la nafta en Tucumán: cómo quedaron los nuevos valores
5

Volvió a subir la nafta en Tucumán: cómo quedaron los nuevos valores

Caso Lebbos: “Las feministas no cooptamos a Leti; nosotras la escuchamos y respetamos sus decisiones”
6

Caso Lebbos: “Las feministas no cooptamos a Leti; nosotras la escuchamos y respetamos sus decisiones”

Más Noticias
Volvió a subir la nafta en Tucumán: cómo quedaron los nuevos valores

Volvió a subir la nafta en Tucumán: cómo quedaron los nuevos valores

Acusaciones, cruces y cautelar entre Jaldo y referentes de La Libertad Avanza

Acusaciones, cruces y cautelar entre Jaldo y referentes de La Libertad Avanza

Osvaldo Jaldo: “La Madrid nació donde no debería”

Osvaldo Jaldo: “La Madrid nació donde no debería”

La Unión Europea habla de 15.000 desplazados en Tucumán en las últimas inundaciones

La Unión Europea habla de 15.000 desplazados en Tucumán en las últimas inundaciones

San Miguel de Tucumán: buscan convertir 309 barrios en 20 distritos con identidad

San Miguel de Tucumán: buscan convertir 309 barrios en 20 distritos con identidad

El expediente del crimen de Érika Álvarez suma datos y deja nuevos interrogantes

El expediente del crimen de Érika Álvarez suma datos y deja nuevos interrogantes

Del “efecto Pichón” al barro electoral: por qué la campaña 2027 ya arrancó en Tucumán

Del “efecto Pichón” al barro electoral: por qué la campaña 2027 ya arrancó en Tucumán

Caso Lebbos: “Las feministas no cooptamos a Leti; nosotras la escuchamos y respetamos sus decisiones”

Caso Lebbos: “Las feministas no cooptamos a Leti; nosotras la escuchamos y respetamos sus decisiones”

Comentarios