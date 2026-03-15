“La mejor elección”: el picante posteo de San Martín con Kevin López tras el triunfo contra Nueva Chicago

El triunfo por 2 a 0 frente a Nueva Chicago no sólo dejó festejos en La Ciudadela. También tuvo su capítulo en las redes sociales de San Martín, que minutos después del partido publicó un mensaje cargado de ironía que rápidamente comenzó a circular entre los hinchas y a multiplicar reacciones.
“La mejor elección”, escribió la cuenta oficial del club junto a una foto del festejo de Kevin López, autor del segundo gol de la tarde. La imagen mostró al volante celebrando su golazo desde afuera del área, mientras el mensaje parecía apuntar directamente a la historia reciente del jugador durante el último mercado de pases.
La mejor elecciÃ³n ð¦ð¹ pic.twitter.com/YR63Q1xxuE— Club AtlÃ©tico San MartÃn (@CASMOficial) March 15, 2026
El posteo no pasó desapercibido porque López había quedado en el centro de la escena durante el verano. El mediocampista había estado muy cerca de firmar con Colón y luego apareció la posibilidad de Instituto, pero una serie de idas y vueltas en las negociaciones terminaron frustrando ambas operaciones y lo dejaron nuevamente en Independiente, donde no iba a ser tenido en cuenta.
Finalmente, el “Rojo” decidió cederlo proveniente de Atlético y San Martín apareció como una salida para relanzar su carrera. El volante llegó a préstamo por un año con opción de compra y desde sus primeros partidos comenzó a mostrar que podía convertirse en una pieza importante para el equipo de Andrés Yllana.
Un mensaje con destinatario
Por eso, después de su gran actuación frente al “Torito” de Mataderos, el guiño en redes no tardó en multiplicarse.