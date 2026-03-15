“La mejor elección”: el picante posteo de San Martín con Kevin López tras el triunfo contra Nueva Chicago

El posteo no pasó desapercibido porque López había quedado en el centro de la escena durante el verano. El mediocampista había estado muy cerca de firmar con Colón y luego apareció la posibilidad de Instituto, pero una serie de idas y vueltas en las negociaciones terminaron frustrando ambas operaciones y lo dejaron nuevamente en Independiente, donde no iba a ser tenido en cuenta.