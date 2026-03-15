Video: mirá el golazo de Kevin López en San Martín de Tucumán-Nueva Chicago

San Martín amplió la ventaja ante Nueva Chicago con una verdadera joya de Kevin López. El volante sacó un potente remate de media distancia que dejó sin chances al arquero Facundo Masuero y desató la locura en La Ciudadela.
La acción llegó en un momento clave del partido, cuando el “Santo” buscaba afirmarse en el resultado y darle un nuevo golpe al conjunto visitante. López encontró el espacio fuera del área, levantó la cabeza y sacó un disparo preciso y violento que se metió en el arco para establecer el 2-0.
El gol no solo sirvió para estirar la diferencia en el marcador, sino también para ratificar el dominio del equipo tucumano en el encuentro. Con decisión, intensidad y eficacia, San Martín hizo pesar la localía y encontró en Kevin López a uno de sus hombres más determinantes.
San Martín, empujado por su gente y con momentos de buen fútbol, encontró así un tanto que puede quedar entre los más destacados de la fecha. Y Kevin López, con un remate inolvidable, fue el encargado de firmarlo.
"Kevin LÃ³pez"— Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) March 15, 2026
Por el golazo del jugador de San MartÃn de TucumÃ¡n que vence 2 a 0 a Chicago. pic.twitter.com/n8AZne1JOa