El llavero no es solo un accesorio: por qué el Feng Shui, la psicología y la joyería mística lo consideran un “objeto de poder”

El sonido que genera ¿agrada o irrita? ¿Pesa más de lo que debería? ¿Tiene algún objeto que ya no nos representa? Son algunas preguntas que proponen quienes estudian lo que en apariencia no es trascendental, pese a que está 24/7 presente. A veces, el simple hecho de cambiar un aro de metal oxidado por un cordón de cuero o una pieza de madera pulida cambia la disposición al llegar a casa.