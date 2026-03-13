Lo confirmó su abogada: qué pena podría recibir la abogada argentina acusada de racismo en Brasil

La abogada argentina Agostina Páez, acusada de injuria racial en Brasil, podría recibir una condena de hasta 15 años de cárcel si prospera el pedido de la Fiscalía. Así lo confirmó su nueva defensora, Carla Junqueira, quien además informó que el juicio contra la joven comenzará el próximo 24 de marzo en Río de Janeiro.