Lo confirmó su abogada: qué pena podría recibir la abogada argentina acusada de racismo en Brasil
La abogada argentina acusada de racismo en Brasil enfrenta un proceso judicial que podría derivar en una dura condena. Su defensa confirmó que el juicio comenzará en los próximos días y reveló cuál sería la pena máxima que podría recibir.
La abogada argentina Agostina Páez, acusada de injuria racial en Brasil, podría recibir una condena de hasta 15 años de cárcel si prospera el pedido de la Fiscalía. Así lo confirmó su nueva defensora, Carla Junqueira, quien además informó que el juicio contra la joven comenzará el próximo 24 de marzo en Río de Janeiro.
Páez, de 29 años y oriunda de Santiago del Estero, permanece bajo arresto domiciliario con tobillera electrónica en territorio brasileño desde que se inició la causa judicial que investiga un episodio de discriminación ocurrido a comienzos de este año.
La estrategia de la defensa
En declaraciones recientes, la abogada Junqueira explicó que el equipo legal trabaja actualmente en la preparación del proceso judicial para evitar la pena máxima solicitada por el Ministerio Público.
Según detalló, la Fiscalía intenta que el caso sea considerado como “concurso material de delitos”, lo que implicaría sumar tres cargos distintos de racismo por tratarse de tres víctimas diferentes. Si esa interpretación prospera, las penas podrían acumularse hasta alcanzar los 15 años de prisión.
“La prioridad ahora es preparar el juicio para evitar ese escenario”, señaló la letrada, quien además cuestionó lo que consideró una respuesta judicial desproporcionada.
En ese sentido, sostuvo que el caso podría haberse abordado con medidas cautelares menos severas y que la figura del concurso material resulta excesiva en relación con los hechos investigados.
Un caso con enfoque de derechos humanos
La nueva defensa también decidió modificar la estrategia utilizada anteriormente en el proceso. Junqueira explicó que en este tipo de causas, vinculadas con derechos humanos, no resulta conveniente centrar la argumentación en responsabilizar a las víctimas.
“Más allá de ser un caso penal, también es un caso de derechos humanos. En este tipo de situaciones, culpar a las víctimas no suele funcionar en ningún país”, sostuvo.
El pedido de disculpas de Agostina Páez
En medio del proceso judicial, Páez publicó recientemente un video en sus redes sociales en el que pidió disculpas públicas por el episodio que generó la denuncia en su contra.
“Quiero pedir disculpas a todas las personas que se hayan sentido ofendidas o heridas por mi actitud. Lo lamento profundamente”, expresó la joven.
Además, aseguró que durante el tiempo que lleva en Brasil comenzó a informarse más sobre la problemática del racismo y reconoció la gravedad de lo ocurrido. “Ahora entiendo lo delicado que es este tema”, afirmó.
Según explicó su abogada, el pedido de disculpas no se había realizado antes porque su defensa anterior temía que pudiera interpretarse como una admisión de culpabilidad dentro del proceso judicial.
No obstante, la actual estrategia considera importante formalizar esa disculpa ante el tribunal antes de que comience el juicio.
Cómo comenzó el caso
La causa contra Páez se originó en enero, cuando se viralizó un video en el que la abogada realizaba gestos discriminatorios contra un ciudadano brasileño a la salida de un boliche en el barrio de Ipanema, en Río de Janeiro.
Las imágenes, registradas por cámaras de seguridad y teléfonos celulares, derivaron en una denuncia por injuria racial y en la apertura de una investigación penal.
Desde entonces, la argentina permanece en Brasil a la espera del juicio que definirá su situación judicial.