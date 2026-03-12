River ganó y el "plan Coudet" empieza a tomar forma

Coudet sabía que el duelo frente a Huracán sería su primera prueba real. El paro del fútbol argentino del último fin de semana le permitió realizar una breve minipretemporada para empezar a moldear su idea. Está claro: el entrenador pretende un equipo intenso y con ritmo alto. Un estilo con el que dejó su huella en Rosario Central y conquistó el país con Racing. Ahora busca imponerlo en River, un gigante que en los últimos meses mostró una fragilidad preocupante y cuya crisis terminó con la salida de un ídolo como Marcelo “Muñeco” Gallardo.