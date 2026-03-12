Caída del consumo: “En dos años cerraron 2.000 panaderías y se perdieron 16.000 empleos”

La crisis del consumo en Argentina golpea con fuerza al sector panadero. Desde la Cámara de Industriales Panaderos (CIPAN) advirtieron que en los últimos dos años cerraron 2.000 panaderías en todo el país, lo que provocó la pérdida de 16.000 puestos de trabajo, una situación que, según el sector, no tiene antecedentes.