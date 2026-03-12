Caída del consumo: “En dos años cerraron 2.000 panaderías y se perdieron 16.000 empleos”

La crisis del consumo en Argentina golpea con fuerza al sector panadero. Desde la Cámara de Industriales Panaderos (CIPAN) advirtieron que en los últimos dos años cerraron 2.000 panaderías en todo el país, lo que provocó la pérdida de 16.000 puestos de trabajo, una situación que, según el sector, no tiene antecedentes.
El referente de la entidad, Martín Pinto, aseguró que el panorama actual es inédito para la actividad.
“Tener en dos años 2 mil panaderías cerradas con 16 mil puestos de trabajo perdidos no se vio nunca en la historia de la panadería”, afirmó en declaraciones a Radio Con Vos.
Crisis en panaderías: “Esto no lo vivimos nunca”
Pinto explicó que incluso los empresarios con más experiencia del sector aseguran no haber atravesado una situación similar en el país.
“Nosotros en la comisión tenemos gente de muchísima edad y les preguntábamos en qué momento de la Argentina se vivió esto. Ellos no recuerdan haber pasado algo así”, sostuvo.
Según detalló, la crisis actual supera otros momentos críticos de la historia económica argentina.
“Ellos no recuerdan haber pasado esto ni en la dictadura, ni en los ochenta, ni en los noventa, ni en el 2001. Y durante la pandemia éramos esenciales, así que esto no lo vivimos nunca”, remarcó.
Aumento de costos y caída del consumo
Desde la CIPAN señalan que uno de los principales problemas del sector es la fuerte suba de los costos, que no pudo trasladarse completamente al precio de los productos.
Pinto indicó que en los últimos dos años los servicios aumentaron cerca de un 480%, mientras que el precio del pan y otros productos solo pudo incrementarse alrededor de un 150%.
“Nosotros venimos corriendo atrás de la zanahoria”, graficó.
Alquileres y tarifas en alza
Otro de los factores que impacta en la rentabilidad de las panaderías es el incremento de los alquileres y de las tarifas de servicios.
Según explicó Pinto, en 2023 una panadería de barrio pagaba entre 500.000 y 600.000 pesos de alquiler, mientras que actualmente esos valores se ubican entre 1,6 y 2 millones de pesos mensuales.
Las tarifas energéticas también tuvieron fuertes subas.
“Antes pagabas entre 60.000 y 70.000 pesos de luz o gas. Hoy pagás entre 1.200.000 y 1.300.000 pesos”, detalló.
Un sector en alerta
Ante este escenario, desde la Cámara de Industriales Panaderos advierten que muchas panaderías enfrentan serias dificultades para sostener su actividad.
“Nosotros no pudimos llevar el precio de nuestro producto a la velocidad que nos aumentaron todos los costos”, concluyó Pinto.
La caída del consumo y el incremento de los gastos fijos configuran así un escenario crítico para uno de los rubros más tradicionales de la economía cotidiana argentina.