Inundaciones en Tucumán: el Banco de Alimentos lanzó una colecta solidaria para asistir a familias afectadas

La institución habilitó su sede como punto de recepción de donaciones para complementar la asistencia que ya se gestiona con donantes habituales.

Hace 25 Min

Ante las inundaciones que afectan a numerosas familias en la provincia, el Banco de Alimentos de Tucumán lanzó una convocatoria solidaria para reunir donaciones destinadas a las comunidades más golpeadas por el temporal.

Desde la organización informaron que se está articulando una respuesta de emergencia junto a distintas organizaciones sociales que trabajan en territorio, con el objetivo de acercar ayuda a los sectores más afectados.

En ese marco, la institución habilitó su sede como punto de recepción de donaciones para complementar la asistencia que ya se gestiona con donantes habituales. Según explicaron, el Banco de Alimentos se encargará de la recepción, clasificación y posterior distribución de los productos, para garantizar que la ayuda llegue a las familias que más la necesitan.

La campaña solicita principalmente alimentos no perecederos, artículos de limpieza e higiene, ropa de abrigo, calzado, colchones y frazadas.

Las donaciones pueden acercarse de lunes a viernes, de 9 a 16, en la sede ubicada en Diego de Villarroel 56, en San Miguel de Tucumán. Para consultas, los interesados pueden comunicarse al 3815741836 o a través de las redes sociales de la organización (@bdatucuman).

Desde el Banco de Alimentos solicitaron además la colaboración de los medios de comunicación para difundir la iniciativa y ampliar el alcance de la campaña solidaria en un contexto de emergencia para numerosas familias tucumanas.

