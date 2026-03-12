Prorrogan la prisión preventiva para un acusado de atacar a un vecino a puñaladas

Este jueves 12 de marzo se realizó una audiencia en una causa que tiene como imputado a Axel Joel Leiva (27 años) y como víctima a Martín Emanuel Ruiz.
En representación de la Unidad Fiscal de Homicidios II, a cargo de Carlos Sale, el auxiliar Miguel Fernández solicitó la prórroga de la prisión preventiva que el acusado viene cumpliendo desde hace tres meses. A Leiva se le atribuye ser el presunto autor del delito de homicidio en grado de tentativa.
Durante la audiencia, el representante del MinisterioPúblico Fiscal (MPF) argumentó que continúan vigentes los peligros procesales, al señalar riesgos de fuga y de entorpecimiento de la investigación. Por ese motivo, pidió que la medida de coerción se extienda por tres meses más.
Finalmente, el juez a cargo de la audiencia resolvió hacer lugar parcialmente al planteo y ordenó que la prisión preventiva continúe hasta el próximo 9 de abril.
Según la hipótesis del caso, el hecho ocurrió el 11 de diciembre, alrededor de las 4.15, cuando Ruiz se encontraba en la vereda de calle Alsina al 2800. En esas circunstancias, fue atacado por Leiva, quien con un elemento punzocortante le asestó varias puñaladas con la intención de causarle la muerte, provocándole heridas en el abdomen, el tórax y en los miembros inferiores.
Tras la agresión, el acusado se dio a la fuga por calle Juan B. Terán hacia el norte.
La víctima fue trasladada de urgencia al hospital Padilla, donde recibió asistencia médica que permitió salvarle la vida. Ruiz permaneció internado en grave estado hasta que finalmente recibió el alta médica, informó el Ministerio Público Fiscal.