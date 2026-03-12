Prorrogan la prisión preventiva para un acusado de atacar a un vecino a puñaladas

Según la hipótesis del caso, el hecho ocurrió el 11 de diciembre, alrededor de las 4.15, cuando Ruiz se encontraba en la vereda de calle Alsina al 2800. En esas circunstancias, fue atacado por Leiva, quien con un elemento punzocortante le asestó varias puñaladas con la intención de causarle la muerte, provocándole heridas en el abdomen, el tórax y en los miembros inferiores.