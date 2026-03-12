Alerta por amenaza de masacre escolar en Argentina: investigan a un adolescente tras un aviso del FBI
Un adolescente de Lanús quedó bajo investigación luego de publicar en el chat de un videojuego que quería convertirse en un “tirador real” e imitar un ataque escolar en Estados Unidos. La amenaza fue detectada por el FBI y derivó en un allanamiento donde se secuestraron dagas, uniformes y dispositivos electrónicos.
Una amenaza detectada en el chat de un videojuego encendió las alarmas internacionales y derivó en un operativo policial en el conurbano bonaerense. Un adolescente de Lanús quedó bajo investigación luego de manifestar en línea su intención de convertirse en un “tirador real” y replicar un ataque escolar ocurrido en Estados Unidos.
El caso fue advertido inicialmente por agentes del FBI, que monitorean de forma permanente foros y plataformas digitales donde pueden surgir mensajes vinculados a violencia o posibles atentados. Tras detectar las publicaciones, la alerta fue enviada a la Embajada de Estados Unidos en Argentina, que a su vez notificó a las autoridades locales.
Cómo se detectó la amenaza
Según la investigación, el joven había participado en un chat dentro de un videojuego de combates urbanos. En ese espacio escribió que quería transformarse en un tirador real y luego aseguró que planeaba imitar el ataque ocurrido en una escuela de Nashville, en el que murieron estudiantes y docentes.
A partir de esa información, especialistas en ciberinvestigación rastrearon la dirección digital desde la que se habían emitido los mensajes. El análisis permitió ubicar el origen de la conexión en el partido de Lanús, en el sur del Gran Buenos Aires.
Con esos datos, el Departamento Federal de Investigaciones de la Policía Federal Argentina inició una causa que quedó a cargo del juez federal Federico Villena, del Juzgado Federal de Lomas de Zamora.
Allanamiento
En las últimas horas, efectivos del Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista realizaron un allanamiento en una vivienda ubicada en la calle Sitio de Montevideo, en Lanús Este.
Durante el procedimiento se secuestraron distintos objetos que ahora serán analizados por los investigadores. Entre ellos había dos dagas de estilo militar, chalecos tácticos, gorras y varios elementos vinculados a fuerzas de seguridad.
También encontraron uniformes apócrifos de la Policía Federal, de la Policía Bonaerense y de la Policía de Santa Fe, además de una insignia del Ejército Argentino y chapas identificatorias con el nombre del adolescente.
Entre los elementos incautados también figuraban teléfonos celulares, pendrives y documentación, que serán sometidos a peritajes informáticos para determinar si existen otras comunicaciones o planes relacionados con la amenaza.
Investigación judicial en curso
Debido a que se trata de un menor de edad, la Justicia dispuso notificar tanto al adolescente como a su madre sobre la apertura de la causa penal. Por el momento no se informó sobre detenciones.
Los investigadores buscan establecer si las expresiones del joven formaban parte de un plan concreto o si se trató de amenazas sin capacidad real de ejecución.
Mientras tanto, el material digital incautado será clave para determinar el alcance de las publicaciones y si el adolescente mantenía contacto con otras personas en comunidades virtuales vinculadas a este tipo de discursos violentos.