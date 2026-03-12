Secciones
Un campeón del mundo con España apareció como un hincha más en La Bombonera

David Silva, de vacaciones en el país, eligió vivir la experiencia del fútbol argentino en el estadio de Boca.

Hace 7 Min

Un visitante inesperado llamó la atención en La Bombonera durante el clásico entre Boca Juniors y San Lorenzo por el Torneo Apertura. Se trató de David Silva, campeón del mundo con la selección de España en 2010 y una de las grandes leyendas del Manchester City, quien asistió al estadio para vivir de cerca el ambiente del fútbol argentino.

El ex mediocampista español, de 40 años, se encuentra de vacaciones en el país y decidió aprovechar su estadía para presenciar el partido en el mítico estadio boquense. Su presencia se conoció primero a través de una publicación de un hincha en redes sociales, que compartió una foto junto al ex jugador.

La imagen se viralizó rápidamente y luego las cámaras de televisión también captaron a Silva en la tribuna, atento a lo que sucedía dentro del campo de juego. Durante la transmisión del partido, el español fue enfocado mientras seguía el desarrollo del clásico.

Un campeón del mundo con España apareció como un hincha más en La Bombonera

Esta no es la primera vez que el ex futbolista visita el estadio de Boca. En 2010, poco tiempo después de consagrarse campeón del mundo en Sudáfrica, Silva había pisado el césped de la Bombonera junto a la selección española antes de un amistoso frente a la selección argentina.

Una visita de lujo en La Bombonera

A diferencia de otras celebridades internacionales que han pasado por el estadio, Silva eligió vivir el partido mezclado con los hinchas en la platea baja. Allí presenció el recibimiento del equipo y el clima característico que se vive en cada encuentro en el estadio de Boca.

A lo largo de su carrera, el mediocampista disputó 125 partidos con la selección española, con la que fue campeón del mundo en 2010 y conquistó dos Eurocopas, en 2008 y 2012. También dejó una huella importante en el Manchester City, donde jugó entre 2010 y 2020 y fue una pieza clave en la obtención de varios títulos de la Premier League.

