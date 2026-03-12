Un campeón del mundo con España apareció como un hincha más en La Bombonera

A lo largo de su carrera, el mediocampista disputó 125 partidos con la selección española, con la que fue campeón del mundo en 2010 y conquistó dos Eurocopas, en 2008 y 2012. También dejó una huella importante en el Manchester City, donde jugó entre 2010 y 2020 y fue una pieza clave en la obtención de varios títulos de la Premier League.