Detuvieron a “El Chelo” del Grupo Green: lo acusan de violar a una influencer de la cumbia
El cantante Adrián Marcelo Torres, conocido como “El Chelo” y líder del Grupo Green, fue detenido en Villa Fiorito tras la denuncia de una influencer de la movida tropical que lo acusa de abuso sexual. La causa es investigada por la fiscalía de La Matanza, que secuestró su vehículo y dispositivos electrónicos para peritarlos.
Adrián Marcelo Torres, conocido en el ambiente de la música tropical como “El Chelo” y líder del Grupo Green, fue detenido durante la madrugada de este jueves en el marco de una causa por presunto abuso sexual. La investigación está a cargo de la fiscal Lorena Pecorelli, titular de la Unidad Funcional de Instrucción N°21 del partido bonaerense de La Matanza.
El procedimiento fue realizado en la vivienda del cantante, ubicada en Villa Fiorito. Personal de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de La Matanza, junto con el área de Cibercrimen de la Policía Bonaerense, llevó adelante un allanamiento en el que además se secuestró el vehículo del artista, un Volkswagen Suran, que habría sido utilizado durante el episodio denunciado.
Durante el operativo también incautaron tres computadoras y dos teléfonos celulares que serán sometidos a peritajes informáticos para determinar si contienen información relevante para la causa. Torres permanece alojado en dependencias de la DDI mientras se espera que sea indagado por la fiscalía en las próximas horas.
Qué dice la denuncia
La denuncia fue presentada por una mujer de 43 años conocida en redes sociales como Dulce Lilian, quien se dedica a realizar transmisiones en plataformas como TikTok junto a artistas de la escena tropical. La mujer declaró este miércoles ante la fiscal Pecorelli y ratificó el contenido de la acusación que había formalizado horas antes en la Comisaría de la Mujer de San Justo.
De acuerdo con la presentación judicial, ambos se habían encontrado previamente para conversar sobre posibles proyectos laborales. Según el relato de la denunciante, luego se trasladaron en el vehículo del cantante y realizaron una parada en una estación de servicio ubicada sobre la avenida General Paz.
Siempre según su versión, posteriormente continuaron el recorrido hasta las cercanías de su domicilio, en la localidad de La Tablada. Allí, en el interior del automóvil, se habría producido el episodio denunciado.
En el marco de la investigación, la fiscalía solicitó la recopilación de imágenes de cámaras de seguridad de la zona para reconstruir los movimientos del vehículo durante la madrugada señalada. Al menos dos registros fílmicos ya habrían sido incorporados al expediente y serán analizados por los investigadores.
Como parte de las medidas probatorias, la denunciante también entregó prendas que llevaba puestas esa noche para que sean examinadas por especialistas del Cuerpo Médico de la Policía Bonaerense, con el objetivo de detectar posibles rastros genéticos.
El Juzgado de Garantías N°5 de La Matanza dispuso además una restricción perimetral que prohíbe al cantante acercarse a la denunciante mientras avanza el proceso judicial.
Torres ya había enfrentado anteriormente a la Justicia: en 2009 fue condenado por un tribunal de Morón a cuatro años de prisión en una causa por abuso sexual. La fiscalía continúa reuniendo pruebas y testimonios para esclarecer lo ocurrido y definir los próximos pasos en la causa.