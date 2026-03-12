Detuvieron a “El Chelo” del Grupo Green: lo acusan de violar a una influencer de la cumbia

Qué dice la denuncia

La denuncia fue presentada por una mujer de 43 años conocida en redes sociales como Dulce Lilian, quien se dedica a realizar transmisiones en plataformas como TikTok junto a artistas de la escena tropical. La mujer declaró este miércoles ante la fiscal Pecorelli y ratificó el contenido de la acusación que había formalizado horas antes en la Comisaría de la Mujer de San Justo.