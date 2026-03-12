Volcó un camión cargado con fernet y los vecinos aprovecharon para llevarse las botellas

Un camión que transportaba botellas de fernet chocó contra una camioneta utilitaria y volcó sobre la ruta provincial 11, cerca de la ciudad de Victoria, en Entre Ríos. Tras el accidente, gran parte de la mercadería quedó dispersa en la zona y varias personas aprovecharon la situación para llevarse las bebidas que estaban en buen estado.
El siniestro se produjo cuando el transporte de carga impactó contra una camioneta utilitaria modelo Renault Kangoo. Según se informó, el camión habría golpeado la parte trasera del vehículo, lo que provocó el accidente. Ambos circulaban en el mismo sentido, con dirección hacia la ciudad de Rosario.
Como consecuencia del impacto, parte del cargamento terminó derramado sobre el terreno lindante a la ruta, en un sector concurrido y de fácil acceso. La escena atrajo la atención de automovilistas y vecinos que transitaban por el lugar, quienes comenzaron a retirar las botellas que habían caído del acoplado.
La camioneta pertenecía a un hombre de 48 años oriundo de Córdoba, que viajaba acompañado por una mujer, según informó el medio local Victoria Primicias. El camión, una unidad logística modelo Mercedes Benz, era conducido por otro hombre, de 33 años.
Tras el hecho, personal médico acudió al lugar luego de un llamado de emergencia y trasladó a los ocupantes al Hospital Salaberry. Allí se les realizó una revisión preventiva para descartar lesiones de gravedad.
Posteriormente intervinieron equipos de emergencia y efectivos policiales, que trabajaron en la zona para ordenar el tránsito. La circulación estuvo afectada de manera temporal debido a la presencia de envases rotos y vehículos detenidos sobre la calzada.
La Unidad Fiscal de turno fue notificada formalmente del episodio y deberá determinar las responsabilidades del caso y el curso legal de la investigación.
El accidente ocurrió en la ruta provincial 11 de Entre Ríos, una vía que atraviesa la provincia de norte a oeste. El corredor tiene una extensión total de 213 kilómetros y conecta las ciudades de Paraná y Gualeguay.