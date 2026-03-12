Falcioni vivió el empate entre la esperanza y la frustración

Desde el plantel también hicieron referencia al nuevo entrenador. “Él vino para cambiarnos el chip. Es un técnico con mucha experiencia, así que tenemos que tratar de agarrar la idea que quiere”, relató Alexis Segovia. Por otro lado, Clever Ferreyra se refirió especialmente al mensaje que recibieron durante el entretiempo. “Nos dijo que no nos desordenemos, que estemos tranquilos y que movamos la pelota”, explicó. Finalmente, Ezequiel Ham también destacó la influencia del entrenador en el equipo. “Con la semana que hicimos con Julio se vio reflejado más que nada en el segundo tiempo lo que nos pidió”, narró.