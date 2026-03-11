Con las tucumanas Candela Delgado y Azul Medina, Las Yaguaretés afrontan el tramo final del circuito mundial de seven

El plantel volverá a reunirse del 14 al 17 de marzo en una nueva concentración nacional. Durante esos días realizarán trabajos físicos en Casa Pumas y entrenamientos de campo en el club Manuel Belgrano antes de viajar a Uruguay para la segunda etapa del torneo, que se jugará el 21 y 22 de marzo. En el equipo volverán a estar las tucumanas Candela Delgado y Azul Medina.