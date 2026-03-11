Con las tucumanas Candela Delgado y Azul Medina, Las Yaguaretés afrontan el tramo final del circuito mundial de seven
El seleccionado argentino femenino retomará los entrenamientos este fin de semana antes de viajar a Montevideo y San Pablo, donde disputará las últimas dos etapas del calendario con la ilusión de clasificar a las finales del circuito.
Tras la histórica medalla de oro conseguida en la etapa de Nairobi, Las Yaguaretés retomarán los entrenamientos con la mirada puesta en el tramo final del SVNS 2, la segunda categoría del Circuito Mundial de Seven. El seleccionado argentino femenino lidera la tabla y buscará sostener ese lugar en las próximas paradas del calendario, que se disputarán en Montevideo y San Pablo.
El plantel volverá a reunirse del 14 al 17 de marzo en una nueva concentración nacional. Durante esos días realizarán trabajos físicos en Casa Pumas y entrenamientos de campo en el club Manuel Belgrano antes de viajar a Uruguay para la segunda etapa del torneo, que se jugará el 21 y 22 de marzo. En el equipo volverán a estar las tucumanas Candela Delgado y Azul Medina.
El conjunto dirigido por Nahuel García y Facundo Salas encabeza actualmente la clasificación con 20 puntos, luego de haber ganado la primera etapa en Kenia. Sudáfrica aparece como escolta con 18 unidades, seguida por España (16), China (14), Kenia (12) y Brasil (10).
Los cuatro mejores equipos al finalizar las tres etapas del SVNS 2 obtendrán el pase a las finales del circuito mundial, donde se medirán con las potencias del rugby seven femenino.
García destacó la importancia de lo que viene, explicó que el equipo llega con expectativas después del buen comienzo en Kenia y remarcó que deberán sostener la intensidad para afrontar cada partido de las dos etapas restantes. También valoró que los próximos viajes serán más cortos, lo que permitirá una mejor recuperación entre competencias.
En Montevideo, Argentina disputará cinco partidos. Enfrentará a Brasil, Kenia y China el sábado, mientras que el domingo jugará contra España y Sudáfrica.
Para las etapas de Uruguay y Brasil, el plantel estará integrado por Virginia Brígido, Delgado, Malena Díaz, Cristal Escalante, Sofía González, Francesca Iacaruso, Milagros Lecuona, Medina, Josefina Padellaro, Paula Pedrozo, Antonella Reding, Talía Rodich y María Taladrid.