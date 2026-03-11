Lisandro Catalán condenó la agresión a Federico Pelli en La Madrid y habló de “violencia inaceptable”

La prepotencia de los que se creen impunes en TucumÃ¡n.



Creen que son intocables. Hoy esa violencia llegÃ³ a un nivel inaceptable: le rompieron la nariz al diputado nacional Federico Pelli.



En este momento se estÃ¡n realizando las denuncias correspondientes y vamos a ir hasta lasâ¦ pic.twitter.com/xY8nfRP3GF