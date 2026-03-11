Así llega Aldosivi al duelo contra Atlético: último, sin victorias y con el técnico en la cornisa

El parate del fútbol argentino sirvió para poner paños fríos tras la dura derrota del pasado 2 de marzo ante Banfield (2-0), pero no solucionó los problemas de fondo. Con siete partidos jugados, el "Tiburón" cosecha cuatro derrotas y tres empates, una racha que lo tiene sumergido en el último puesto de la tabla de la Zona B y con la paciencia de la dirigencia agotada. Aunque Farré se aferra a un contrato de dos años y al proceso que inició tras salvar la categoría la temporada pasada, en el puerto de Mar del Plata saben que hoy el examen es de carácter.