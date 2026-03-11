Así llega Aldosivi al duelo contra Atlético: último, sin victorias y con el técnico en la cornisa
El "Tiburón" desembarca en el Monumental sumergido en una crisis profunda: marcha último en la Zona B y todavía no ganó en el torneo. Con Guillermo Farré bajo la lupa, el equipo marplatense planea un esquema defensivo para intentar sabotear el debut de Julio César Falcioni.
Mientras en 25 de Mayo y Chile todas las miradas se posan sobre el debut de Julio César Falcioni, en la vereda de enfrente el clima es de máxima tensión. Aldosivi desembarca en la provincia para enfrentar esta noche a Atlético Tucumán con una carga pesada sobre sus espaldas: el equipo marplatense todavía no conoce la victoria en lo que va del Apertura y su entrenador, Guillermo Farré, camina por una cornisa que parece no tener más margen.
El parate del fútbol argentino sirvió para poner paños fríos tras la dura derrota del pasado 2 de marzo ante Banfield (2-0), pero no solucionó los problemas de fondo. Con siete partidos jugados, el "Tiburón" cosecha cuatro derrotas y tres empates, una racha que lo tiene sumergido en el último puesto de la tabla de la Zona B y con la paciencia de la dirigencia agotada. Aunque Farré se aferra a un contrato de dos años y al proceso que inició tras salvar la categoría la temporada pasada, en el puerto de Mar del Plata saben que hoy el examen es de carácter.
Un esquema de emergencia para resistir en el Monumental
Consciente de que a Atlético no le sobra nada y que saldrá a morder desde el primer minuto para borrar la imagen de la goleada sufrida ante Racing, Farré prepara una metamorfosis táctica. El DT planea plantar un dibujo 5-2-3, una apuesta que busca solidez defensiva con tres centrales y dos laterales proyectados, pero que en la práctica se convierte en un bloque de cinco hombres para resistir los embates del "Decano".
En cuanto a los nombres, el "Tiburón" también presentaría cirugías mayores. En el centro del campo, Esteban Rolón dejaría su lugar para el ingreso de Agustín Palavecino, buscando mayor claridad en la transición. En la delantera, la falta de efectividad del ex "San Martín" Junior Arias —voluntarioso pero peleado con la red— le abriría la puerta a Mauro Da Luz, quien asoma como la carta de velocidad para lastimar de contraataque.
Duelo de necesitados
El partido de esta noche, desde las 22, será una verdadera olla a presión. De un lado, el inicio de la era Falcioni; del otro, un proceso que podría desmoronarse definitivamente en caso de una nueva caída. En la previa, Farré y la cúpula dirigencial mantuvieron reuniones clave para analizar los pasos a seguir. La conclusión fue unánime: la cuerda no da para más. Para Aldosivi, sumar en Tucumán no es solo una necesidad estadística, sino la única vía para evitar un naufragio prematuro en el torneo.