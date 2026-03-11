Secciones
Cómo ayudar: Atlético Tucumán recibe donaciones para las familias afectadas por las inundaciones

El club habilitó el estadio y el complejo para recibir alimentos, ropa y artículos de limpieza; conocé los puntos de recepción y los horarios de atención para colaborar con los damnificados a partir de mañana.

Hace 2 Hs

Bajo el lema "¡Ayudanos a ayudar!", Atlético Tucumán puso en marcha una campaña de recolección de donaciones destinada a asistir a las familias tucumanas que sufrieron pérdidas materiales tras el reciente temporal. A partir de este jueves, la institución de 25 de Mayo y Chile abre sus puertas para canalizar la solidaridad de sus socios e hinchas, demostrando que el compromiso del club trasciende lo estrictamente deportivo para volcarse a las necesidades de la comunidad en momentos de crisis. 

Desde el club informaron que se reciben con prioridad prendas de vestir, alimentos no perecederos, agua mineral y diversos artículos de limpieza para higienizar los hogares afectados. Quienes deseen colaborar con esta causa pueden acercar sus donaciones tanto al estadio "José Fierro" como al complejo "José Salmoiraghi", los dos puntos operativos dispuestos para centralizar la ayuda durante los próximos días.

En cuanto a los horarios de recepción, el cronograma estipulado para el jueves y viernes se dividirá en dos turnos, de 10 a 13 y de 17 a 20 horas. Por su parte, el día sábado se realizará una jornada intensiva de recepción que se extenderá desde las 11 hasta las 17 horas. Las autoridades del "Decano" remarcaron que las puertas de 25 de Mayo 1351 y las instalaciones de la Ruta 301 - Km 0,2 estarán abiertas para recibir el aporte de todo el pueblo tucumano, agradeciendo de antemano la respuesta de una hinchada que siempre dice presente ante el llamado de la solidaridad.

