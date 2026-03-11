Cómo ayudar: Atlético Tucumán recibe donaciones para las familias afectadas por las inundaciones

En cuanto a los horarios de recepción, el cronograma estipulado para el jueves y viernes se dividirá en dos turnos, de 10 a 13 y de 17 a 20 horas. Por su parte, el día sábado se realizará una jornada intensiva de recepción que se extenderá desde las 11 hasta las 17 horas. Las autoridades del "Decano" remarcaron que las puertas de 25 de Mayo 1351 y las instalaciones de la Ruta 301 - Km 0,2 estarán abiertas para recibir el aporte de todo el pueblo tucumano, agradeciendo de antemano la respuesta de una hinchada que siempre dice presente ante el llamado de la solidaridad.