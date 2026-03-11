Batacazo en la Champions League: Bodo/Glimt sorprendió a Sporting Lisboa y sueña con los cuartos de final

La superioridad se tradujo en el marcador a los 32 minutos. Sondre Brunstad Fet abrió la cuenta desde el punto penal luego de una falta dentro del área. Antes del descanso, el Bodo/Glimt volvió a golpear: una jugada grupal que terminó con la definición de Ole Didrik Blomberg para el 2-0 en tiempo añadido del primer tiempo.