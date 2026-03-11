Batacazo en la Champions League: Bodo/Glimt sorprendió a Sporting Lisboa y sueña con los cuartos de final

El Bodo/Glimt volvió a sorprender en la Champions League. El equipo noruego goleó 3-0 a Sporting Lisboa en el Aspmyra Stadion, dentro del círculo polar ártico, y dio un paso firme hacia los cuartos de final en el partido de ida de los octavos.
Desde el comienzo, el conjunto dirigido por Kjetil Knutsen dejó en claro su intención de adueñarse del juego. Con presión alta, circulación rápida de la pelota y constante presencia en campo rival, fue inclinando la cancha ante un Sporting que apostó por esperar y salir de contraataque.
La superioridad se tradujo en el marcador a los 32 minutos. Sondre Brunstad Fet abrió la cuenta desde el punto penal luego de una falta dentro del área. Antes del descanso, el Bodo/Glimt volvió a golpear: una jugada grupal que terminó con la definición de Ole Didrik Blomberg para el 2-0 en tiempo añadido del primer tiempo.
En el complemento, el Sporting intentó reaccionar y buscó descontar con mayor presencia ofensiva, pero el equipo noruego volvió a mostrar eficacia en ataque. A los 71 minutos, Kasper Hogh conectó un centro bajo de Jens Petter Hauge y selló el 3-0 definitivo que desató la fiesta en el estadio.
El triunfo le permitió al Bodo/Glimt tomar una ventaja importante en la serie y extender su gran momento en el torneo. Con esta victoria sumó su quinto triunfo consecutivo en la actual edición de la Champions League.
El equipo noruego, que ya había dado la sorpresa al eliminar al Inter, finalista de la edición anterior, y que durante la fase previa también logró imponerse ante rivales de peso, quedó a un paso de seguir haciendo historia en su primera participación en el principal torneo de clubes de Europa.
La serie se definirá el próximo martes en Lisboa, donde el Sporting necesitará una remontada importante si quiere avanzar a los cuartos de final, instancia que no alcanza desde 1983.