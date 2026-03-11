PSG aplastó 5-2 al Chelsea en París y tomó una gran ventaja en la Champions League

Paris Saint-Germain dio un paso firme hacia los cuartos de final de la Champions League al imponerse 5-2 sobre Chelsea en el Parque de los Príncipes. El equipo dirigido por Luis Enrique golpeó con contundencia en los momentos decisivos y viajará a Londres con una ventaja importante para el partido de vuelta.
En el conjunto inglés se destacó Enzo Fernández, que participó en los dos goles de su equipo. Primero con una asistencia y luego con una definición dentro del área para igualar transitoriamente el marcador.
El inicio del encuentro fue intenso. PSG abrió la cuenta a los nueve minutos cuando Bradley Barcola aprovechó un balón que quedó en el área tras un cabezazo amortiguado de João Neves y definió contra el travesaño para el 1-0.
Chelsea reaccionó con el correr de los minutos y encontró el empate a los 27. Enzo Fernández lanzó un pase largo que dejó bien posicionado a Malo Gusto, quien definió entre el cuerpo de Matvey Safonov para poner el 1-1.
Sin embargo, el equipo francés volvió a adelantarse antes del descanso. Tras una ocasión desperdiciada por Cole Palmer, PSG armó un contraataque veloz que terminó con una definición de Ousmane Dembélé para el 2-1.
En el complemento, Chelsea volvió a equilibrar el partido. A los 57 minutos, Pedro Neto desbordó por la banda y envió un centro hacia atrás que encontró a Enzo entrando por el área. El argentino abrió el pie y definió con precisión para marcar el 2-2.
El tramo final, sin embargo, fue completamente favorable al conjunto parisino. A los 74 minutos, Vitinha aprovechó un error en la salida del arquero Filip Jörgensen y definió por encima del danés para el 3-2.
El golpe anímico lo capitalizó PSG pocos minutos después. Khvicha Kvaratskhelia protagonizó una gran jugada individual desde la izquierda y colocó un remate en el ángulo para el cuarto gol. Ya en tiempo añadido, el georgiano volvió a aparecer para empujar un centro de Achraf Hakimi y sellar el 5-2 definitivo.
Las estadísticas reflejaron el dominio del conjunto francés, que tuvo el 59% de la posesión, registró 10 remates al arco y completó 537 pases, frente a los 337 del equipo londinense.
La serie se definirá el próximo martes en Stamford Bridge, donde Chelsea intentará revertir una desventaja de tres goles para mantenerse con vida en la Champions League.