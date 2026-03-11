Secciones
Real Madrid goleó a Manchester City y quedó muy cerca de los cuartos de final

Federico Valverde fue la gran figura de la noche en el Bernabéu con tres goles en el primer tiempo que encaminaron la victoria del equipo español.

HAT TRICK. Valverde fue la gran figura en el Bernabéu con tres goles que encaminaron la victoria del Real Madrid ante Manchester City. Prensa Real Madrid
Real Madrid dio un paso importante rumbo a los cuartos de final de la Champions League al derrotar por 3 a 0 a Manchester City en el Santiago Bernabéu. El gran protagonista de la noche fue Federico Valverde, que marcó los tres goles del partido en un primer tiempo demoledor del conjunto español.

El equipo dirigido por Álvaro Arbeloa resolvió el encuentro en apenas 22 minutos. El uruguayo abrió el marcador a los 19 minutos tras aprovechar un saque largo de Thibaut Courtois. Ganó en velocidad, eludió al arquero y definió con el arco libre.

Siete minutos más tarde volvió a aparecer en el área para ampliar la ventaja con un remate cruzado de zurda. Antes del descanso, a los 41, completó su triplete con una acción de gran calidad tras recibir un pase elevado de Brahim Díaz. Controló con sutileza, se sacó a su marcador y definió antes de que el balón tocara el suelo.

El City intentó reaccionar en el complemento, pero nunca logró poner en aprietos al equipo madrileño. Incluso la diferencia pudo ser mayor. Vinicius Júnior tuvo la oportunidad de marcar el cuarto, pero Gianluigi Donnarumma le atajó un penal.

En el tramo final también se produjo el ingreso del argentino Franco Mastantuono, que entró al campo de juego a los 30 minutos del segundo tiempo.

Con esta victoria, el Real Madrid viajará a Inglaterra con una ventaja importante para el partido de vuelta en el Etihad Stadium, donde se definirá la serie.

