Cruces por la suspensión de clases en Tucumán a causa de las lluvias: “parece un recital”

“Cuando se gobierna o se pretende gobernar, se necesita coherencia. No se puede predicar un Estado ausente en Buenos Aires y reclamar un Estado presente en Tucumán. Hoy nuestra provincia enfrenta un fenómeno climático extraordinario que obligó a suspender las clases por razones de seguridad y que tiene a muchas familias atravesando momentos difíciles. En estas circunstancias, lo que Tucumán necesita no es oportunismo ni discursos acomodados. Lo que necesita es responsabilidad, coherencia y compromiso real con la gente. La política tiene que estar a la altura de las circunstancias y no jugar con la desgracia de nuestros hermanos tucumanos, y mucho menos especular con los ciudadanos.”, se despachó Toscano.