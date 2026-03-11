Cruces por la suspensión de clases en Tucumán a causa de las lluvias: “parece un recital”
Opositores cuestionaron la determinación que tomó el Gobierno en toda la provincia por el temporal. “No se puede predicar un Estado ausente en Buenos Aires y reclamar un Estado presente en Tucumán”, le respondieron a LLA.
La determinación que tomó el gobernador Osvaldo Jaldo de suspender el dictado de clases en todo Tucumán entre el miércoles y el viernes debido a las intensas lluvias que azotan la provincia, principalmente en el sur. Dirigentes de la oposición reprocharon que los chicos no puedan asistir a las escuelas debido a las precipitaciones. “Parece un recital: ‘se suspende por lluvia’”, ironizó el legislador y líder de Fuerza Republicana, Ricardo Bussi.
“Ya ni las clases resisten al gobierno de Jaldo. 40 años en el poder y todavía no pueden garantizar algo básico: que los chicos vayan a la escuela cuando llueve”, cuestionó el republicano.
El parlamentario Agustín Romano Norri reprochó que “la suspensión de clases vuelve a poner en evidencia el estado de abandono de escuelas, rutas y canales en Tucumán”. “Las imágenes y videos que circulan en medios y redes sociales muestran no solo el riesgo que enfrentan quienes deben trasladarse, sino también la difícil situación de familias cuyos hogares han sido afectados por las inundaciones”, expuso y pidió que se convoque Comité de Emergencia de la Provincia.
También se sumó a los cuestionamientos el presidente de La Libertad Avanza Tucumán, Lisandro Catalán. “El año pasado fue por el frío. Hoy es porque las escuelas están tapadas por el agua. La ministra (Susana Montaldo, de Educación) se ve obligada a dejar a cientos de chicos sin clases porque durante décadas los recursos públicos se destinaron al gasto político en lugar de a las verdaderas prioridades: escuelas en condiciones, vidrios en las aulas, caminos transitables e infraestructura básica. Mientras la política se agranda, la educación de nuestros chicos se deteriora”, reprochó.
"No se necesita oportunismo"
El vicepresidente segundo de la Legislatura, Alfredo “Freddy” Toscano, salió al cruce de las críticas, especialmente por las lanzadas por el ex ministro del Interior de la Nación. “Resulta llamativo escuchar a algunos dirigentes, como Lisandro Catalán, que en Buenos Aires sostienen que el Estado debe achicarse, retirarse de la vida de los ciudadanos, y que no debe hacerse cargo de las rutas, que quita el incentivo docente, reduce el presupuesto de educación y salud y reduce fondo a los discapacitados”, mencionó en un comunicado.
Y continuó: “sin embargo, cuando viene de paseo a Tucumán, dicen exactamente lo contrario: le exigen al Estado provincial que mantenga las rutas, que sostenga el transporte y que garantice el funcionamiento de las escuelas, que gaste más en salud, etc. Es legítimo tener ideas. Lo que no es legítimo es cambiar de discurso según el lugar donde uno esté parado”.
“Cuando se gobierna o se pretende gobernar, se necesita coherencia. No se puede predicar un Estado ausente en Buenos Aires y reclamar un Estado presente en Tucumán. Hoy nuestra provincia enfrenta un fenómeno climático extraordinario que obligó a suspender las clases por razones de seguridad y que tiene a muchas familias atravesando momentos difíciles. En estas circunstancias, lo que Tucumán necesita no es oportunismo ni discursos acomodados. Lo que necesita es responsabilidad, coherencia y compromiso real con la gente. La política tiene que estar a la altura de las circunstancias y no jugar con la desgracia de nuestros hermanos tucumanos, y mucho menos especular con los ciudadanos.”, se despachó Toscano.