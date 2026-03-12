Los tuiteros festejan su día, que nació con mucho más que 140 caracteres

"Just Setting up my Twitter", se leyó el 21 de marzo de 2006 en la cuenta @jack que está activa y pertenece a Jack Dorsey, uno de los cofundadores de la red social X, que nació con el nombre de Twitter. Popularmente, los millones de usuarios decidieron que el 12 de marzo sea instituido como el día de los tuiteros. El “acabo de crear mi twitter” (traducción de la frase escrita en inglés) no fue precisamente escrito aquel día por Dorsey, pero la fecha tiene la relevancia necesaria porque se inició el prototipo interno que explotó en fama al año siguente.