Los tuiteros festejan su día, que nació con mucho más que 140 caracteres

"Just Setting up my Twitter", se leyó el 21 de marzo de 2006 en la cuenta @jack que está activa y pertenece a Jack Dorsey, uno de los cofundadores de la red social X, que nació con el nombre de Twitter. Popularmente, los millones de usuarios decidieron que el 12 de marzo sea instituido como el día de los tuiteros. El “acabo de crear mi twitter” (traducción de la frase escrita en inglés) no fue precisamente escrito aquel día por Dorsey, pero la fecha tiene la relevancia necesaria porque se inició el prototipo interno que explotó en fama al año siguente.
Aunque ese primer mensaje fue en marzo, la plataforma se abrió oficialmente a todo el mundo el 15 de julio de 2006. Entonces, por iniciativa de la comunidad, el Día Internacional del Tuitero es el 12 de marzo y el Día de Twitter el 21 de marzo.
En la actualidad, en los festejos los tuiteros pueden explayarse mucho más que en los inicios cuando el máximo de letras por tipear era de 140. La cifra no fue elegida al azar; fue por una limitación técnica de la época en la que los mensajes de texto (SMS) eran el modo más popular para comunicarse.
El límite estándar de un SMS era de 160 caracteres, los creadores de Twitter reservaron 20 caracteres para el nombre de usuario y los comandos técnicos por lo que quedaban 140 caracteres exactos para el mensaje del usuario.
En la actualidad el formato estándar es de 280 caracteres. Los que quieran ser más extensos pueden hacer redacciones de hasta 25.000 caracteres, pero deberán acceder pagando a la categoría Premium.
Con esto la visualización en el muro cambió también. Solo se ven los primeros 280 caracteres y un botón de "Mostrar más" para expandir el resto del texto y en la edición esas cuentas también permiten usar negritas, cursivas y editar el tuit después de publicado.
Los tuiteros no son únicamente personajes famosos que postean mensajes en Twitter, tales como políticos, intelectuales o empresarios. También se trata de personas comunes que expresan su opinión y su punto de vista sobre algún tópico.
Se estima que diariamente se postean unos 500 millones de tweets en todo el mundo, en más de 33 idiomas. Asimismo, esta plataforma interactiva cuenta con unos 300 millones de usuarios activos.
¿Por qué tuiteros?
Tweet es una palabra en inglés que hace referencia al sonido que hacen los pájaros, de ahí que la empresa se identifique con una pequeña ave turquesa. Los creadores de la red social habían seleccionado inicialmente la palabra Twich, que significa movimiento. En su lugar se inclinaron por “Twitter“, cuyo significado es “una corta ráfaga de información intrascendente y los sonidos emitidos por los pájaros”.