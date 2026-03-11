Nelson Martínez Llanos deja Tucumán Central y jugará en Sportivo Guzmán

Tucumán Central sufrirá una baja sensible de cara a la próxima temporada en el Federal A. Nelson Martínez Llanos no continuará en el “Rojo” de Villa Alem y fue anunciado como nuevo refuerzo de Sportivo Guzmán.
El delantero fue presentado oficialmente por el club de Villa 9 de Julio a través de sus redes sociales, donde le dieron la bienvenida para esta nueva etapa. De esta manera, el atacante cambiará de camiseta luego de haber sido uno de los protagonistas del equipo que hizo historia en Tucumán Central.
Martínez Llanos dejó una huella marcada en el “Rojo”, especialmente por su actuación en la final de la Liga Tucumana. En ese encuentro disputado en La Ciudadela, el delantero anotó el gol que le dio el triunfo a Tucumán Central frente a Concepción FC y que terminó sellando el campeonato para el conjunto de Villa Alem.
Su rendimiento también despertó el interés de otros clubes. En este mercado de pases, por ejemplo, Martínez Llanos fue sondeado por San Martín como posible refuerzo para su ataque. Sin embargo, las negociaciones no avanzaron y finalmente la posibilidad no se concretó.
En ese contexto apareció Sportivo Guzmán, que avanzó en las gestiones y terminó asegurándose al delantero. El “Juliano” apuesta a la experiencia y al poder de gol de Martínez Llanos para reforzar su plantel de cara a los próximos compromisos en el fútbol tucumano.
Para Tucumán Central, en tanto, la salida del atacante representa más que una baja futbolística. El club pierde a uno de los protagonistas del título de la Liga Tucumana y, además, a una pieza que formaba parte de la estructura del equipo que se prepara para competir en el Federal A.
Así, mientras Martínez Llanos comenzará un nuevo desafío en Sportivo Guzmán, el “Rojo” deberá reorganizar su ataque para suplir la partida de uno de los nombres que marcaron su reciente etapa más exitosa.