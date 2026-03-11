Secciones
SociedadActualidad

Este electrodoméstico se limpia casi solo si colocás laurel en su interior

Se trata de algo tan simple como usar hojas de laurel, cuya planta tiene fama de versatilidad debido a los diferentes beneficios de sus aceites esenciales.

Este electrodoméstico se limpia casi solo si colocás laurel en su interior Laurel
Hace 3 Hs

Pocos conocen un truco tradicional de la cocina que hace mil veces más fácil limpiar un lavarropas. Se trata de algo tan simple como usar hojas de laurel, cuya planta tiene fama de versatilidad debido a los diferentes beneficios de sus aceites esenciales.

Esto pasa en tu cuerpo si tomás té de laurel todas las mañanas

Esto pasa en tu cuerpo si tomás té de laurel todas las mañanas

El truco de las hojas de laurel en el lavarropas

Para mejorar la experiencia del lavado de ropa en casa, existen varias formas de usar hojas de laurel. Se pueden colocar dentro de una bolsita de tela dentro del lavarropas o preparar una infusión y añadirla en forma líquida. Ambas opciones permiten aprovechar las propiedades de la planta sin complicaciones.

Es importante no poner las hojas sueltas para que no se deshagan durante el lavado. Por eso, muchas personas optan por bolsitas de tela o redes diseñadas para ropa delicada. El laurel potencia la acción del detergente, equilibra el pH del agua, ayuda a eliminar manchas difíciles y deja un agradable aroma en la ropa.

Al finalizar el ciclo, la ropa sale sorprendentemente limpia y perfumada. Para prendas descoloridas, lo recomendable es sumergirlas en una infusión de laurel antes del lavado, ayudando a recuperar sus tonos originales. Quienes prueban este truco casero suelen incorporarlo de manera permanente en su rutina de lavado.

Recomendaciones para el truco del laurel en el lavarropas

Además del truco de las hojas de laurel, hay ciertos errores que conviene evitar al momento de lavar la ropa, por lo que estos consejos resultan muy útiles. Es fundamental limpiar la goma de la puerta después de cada lavado y dejarla entreabierta para evitar la formación de moho por la humedad. Una o dos veces al mes, conviene limpiar a fondo el tambor con vinagre blanco para mantenerlo en óptimas condiciones. Otra opción es preparar una infusión de laurel: hervir unas hojas, dejar enfriar y verter el líquido en el tambor vacío antes de activar un ciclo corto sin ropa, dejando el lavarropas limpio y perfumado.

Antes de poner la ropa, siempre revisá los bolsillos, ya que hasta una moneda o un clip puede dañar el tambor o bloquear el filtro. Si alguna prenda tiene una mancha importante, lo ideal es tratar de removerla antes de meterla en la máquina. Según el tipo de mancha, se debe aplicar la técnica adecuada para eliminarla o, al menos, minimizarla antes del lavado.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Incendio en Yerba Buena: una vivienda sufrió pérdidas totales
1

Incendio en Yerba Buena: una vivienda sufrió pérdidas totales

Minetti sobre el temporal en Tucumán: “El problema es la cantidad de días con precipitaciones”
2

Minetti sobre el temporal en Tucumán: “El problema es la cantidad de días con precipitaciones”

El agua no dio tregua en el sur tucumano: hay evacuados, serios daños y clases suspendidas
3

El agua no dio tregua en el sur tucumano: hay evacuados, serios daños y clases suspendidas

La Madrid bajo el agua: el dramático momento en que rescatan a un anciano de la corriente
4

La Madrid bajo el agua: el dramático momento en que rescatan a un anciano de la corriente

Lluvias intensas en Tucumán: unas 300 familias pasaron la noche en la ruta
5

Lluvias intensas en Tucumán: unas 300 familias pasaron la noche en la ruta

Inundaciones en La Madrid: impactantes imágenes desde un drone muestran la magnitud del desastre
6

Inundaciones en La Madrid: impactantes imágenes desde un drone muestran la magnitud del desastre

Más Noticias
Incendio en Yerba Buena: una vivienda sufrió pérdidas totales

Incendio en Yerba Buena: una vivienda sufrió pérdidas totales

Minetti sobre el temporal en Tucumán: “El problema es la cantidad de días con precipitaciones”

Minetti sobre el temporal en Tucumán: “El problema es la cantidad de días con precipitaciones”

Ni bucaneras ni borcegos: ¿cuáles son las botas clásicas que serán tendencia en la temporada otoño-invierno 2026?

Ni bucaneras ni borcegos: ¿cuáles son las botas clásicas que serán tendencia en la temporada otoño-invierno 2026?

Horóscopo chino: los signos que tomarán decisiones que cambiarán sus vidas en marzo, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: los signos que tomarán decisiones que cambiarán sus vidas en marzo, según Ludovica Squirru

Una tormenta amenaza a 16 provincias: cómo se reparte la alerta naranja y amarilla en el país

Una tormenta amenaza a 16 provincias: cómo se reparte la alerta naranja y amarilla en el país

Dónde ver “Parque Lezama”, la última película de Campanella con Luis Brandoni y Eduardo Blanco

Dónde ver “Parque Lezama”, la última película de Campanella con Luis Brandoni y Eduardo Blanco

Tené a mano el paraguas: anuncian lluvias para todo el sábado en Tucumán

Tené a mano el paraguas: anuncian lluvias para todo el sábado en Tucumán

Bajo alerta meteorológica naranja, una peligrosa tormenta cubrirá gran parte del país

Bajo alerta meteorológica naranja, una peligrosa tormenta cubrirá gran parte del país

Comentarios