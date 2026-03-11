Secciones
¿Se juega Atlético Tucumán-Aldosivi?: cómo estará el tiempo esta noche

Desde las 22, el “Decano” enfrentará al “Tiburón” en el Monumental José Fierro.

FUERTES LLUVIAS. La provincia se encuentra bajo alerta naranja; hasta el momento, el club no sacó ningún comunicado sobre el partido de esta noche. FUERTES LLUVIAS. La provincia se encuentra bajo alerta naranja; hasta el momento, el club no sacó ningún comunicado sobre el partido de esta noche. Diego Aráoz/LA GACETA.
Hace 2 Hs

En medio del temporal que viene afectando a Tucumán durante las últimas horas, muchos hinchas de Atlético se preguntan si el partido de esta noche frente a Aldosivi podrá disputarse con normalidad. El encuentro está programado para las 22 en el estadio Monumental José Fierro y, hasta el momento, no hubo modificaciones en el cronograma oficial.

La preocupación surge por las intensas lluvias que se registraron en distintos puntos de la provincia y que generaron complicaciones en varias zonas urbanas y rurales. Durante gran parte del día, el mal tiempo dominó el panorama con precipitaciones persistentes y un cielo completamente cubierto.

Sin embargo, el pronóstico meteorológico para la franja horaria del partido es algo más alentador. Según los reportes climáticos previstos para la noche, alrededor de las 23 se esperan lluvias débiles con una probabilidad cercana al 30%, mientras que la temperatura rondará los 21 grados.

Además, el viento soplará desde el noroeste a una velocidad baja, entre 2 y 5 kilómetros por hora, lo que indica que no habría ráfagas importantes que puedan afectar el desarrollo del encuentro.

En ese contexto, las condiciones climáticas previstas no parecen ser un impedimento serio para la disputa del partido. Aunque podría haber algunas precipitaciones leves, el escenario dista del temporal más intenso que se vivió durante el día.

De todos modos, la situación climática en Tucumán viene siendo cambiante y por eso el seguimiento del pronóstico continúa minuto a minuto. Las autoridades y la organización del torneo suelen evaluar también el estado del campo de juego, uno de los factores clave cuando hay lluvias acumuladas en las horas previas.

El estadio Monumental José Fierro cuenta con un sistema de drenaje que en otras ocasiones permitió disputar partidos incluso bajo condiciones climáticas adversas. Por eso, salvo que las precipitaciones se intensifiquen de manera inesperada, el encuentro no correría riesgo de suspensión.

Atlético afrontará este compromiso con la necesidad de sumar puntos en el torneo y con el apoyo de su público en el barrio 25 de Mayo y Chile, un escenario que suele transformarse en una caldera cuando juega el “Decano”.

Del otro lado estará Aldosivi, que llega con el objetivo de dar el golpe como visitante y sumar fuera de Mar del Plata.

Temas Lluvias de verano 2026 Mar del PlataClub Atlético AldosiviEstadio Monumental José FierroLiga Profesional de FútbolClub Atlético TucumánTorneo Apertura 2026
