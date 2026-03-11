Así luce hoy Miguel, el hijo mayor de Luis Miguel: el sorprendente parecido con el cantante

El parecido físico entre Miguel y su padre en sus inicios resulta impactante para los seguidores de la dinastía. Las facciones del joven y su porte reavivaron el interés por la vida privada del cantante y su relación con sus descendientes. Este episodio en el aeropuerto representa el fin de una era de anonimato forzado y abre un nuevo capítulo en la exposición pública de uno de los apellidos más pesados de la industria del entretenimiento.