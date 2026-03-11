¿Quiénes son las figuras de Pampas, el próximo rival de Tarucas en el Súper Rugby Américas?

La renovación obligó al staff a reconstruir buena parte del plantel, aunque también abrió espacio para nuevas figuras y jóvenes talentos. Entre las incorporaciones se destaca la presencia de Santiago Cordero, uno de los nombres más reconocidos del rugby argentino reciente. El wing, con 56 caps en Los Pumas, regresó a las canchas tras cuatro meses y medio de inactividad por una fractura en el tobillo izquierdo y ya dejó su sello en el equipo.