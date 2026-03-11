Davies salió llorando y preocupa a Canadá a tres meses del Mundial
El lateral del Bayern Munich sintió un fuerte dolor en los isquiotibiales durante la goleada 6-1 sobre Atalanta por la Champions League. La lesión encendió las alarmas en su selección, que lo tiene como figura de cara a la Copa del Mundo 2026.
La goleada del Bayern Munich por 6-1 frente a Atalanta, en la ida de los octavos de final de la Champions League, dejó una imagen que encendió todas las alarmas: Alphonso Davies abandonó el campo lesionado y llorando, en una escena que generó preocupación tanto en Alemania como en Canadá, a solo tres meses del inicio del Mundial 2026.
El lateral canadiense no fue titular en el encuentro disputado el martes 10 de marzo. El entrenador Vincent Kompany decidió que comenzara en el banco e ingresara al inicio del segundo tiempo, cuando el Bayern ya ganaba 3-0, en una clara estrategia para administrar sus minutos y cuidar su físico tras una larga recuperación.
Sin embargo, su participación duró muy poco. Apenas entre 15 y 25 minutos después de haber entrado al campo, Davies sintió un fuerte “pinchazo” mientras retrocedía en una acción defensiva. El futbolista se llevó inmediatamente la mano a la parte posterior del muslo derecho, en la zona de los isquiotibiales, y pidió el cambio.
La escena posterior fue la que más inquietó al entorno del club y de la selección canadiense. El lateral se retiró llorando desconsoladamente, con claros gestos de dolor, y se cubrió el rostro con la camiseta mientras caminaba hacia el vestuario. A pesar del impacto de la imagen, logró abandonar el campo por sus propios medios.
La preocupación se explica por su historial reciente. Davies recién estaba recuperando continuidad después de haber pasado más de 220 días fuera de las canchas tras sufrir una rotura de ligamentos cruzados con la selección de Canadá en marzo de 2025. Debido a esa larga inactividad, el cuerpo técnico del Bayern lo venía utilizando con cautela durante esta temporada.
Hasta el momento acumulaba 13 presencias y apenas cinco titularidades. Incluso, según reportes de la prensa alemana, ya había manifestado algunas molestias menores en los isquiotibiales en las semanas previas.
Por eso, esta nueva lesión llega en un momento extremadamente delicado. La Copa del Mundo 2026 comenzará el 11 de junio y Canadá será uno de los países anfitriones del torneo. En ese contexto, el entrenador Jesse Marsch sigue con atención la evolución de su principal figura. El seleccionado canadiense integrará el Grupo B junto a Suiza, Qatar y un rival que surgirá del Repechaje A.
Ese repechaje podría aportar selecciones como Costa Rica, Panamá, Honduras o Nueva Zelanda, dependiendo de cómo se definan las plazas intercontinentales.
En caso de que Davies no llegue en condiciones al Mundial, Canadá perdería a su futbolista más determinante. Entre las alternativas para ocupar su lugar aparecen nombres como Richie Laryea, Sam Adekugbe o Tajon Buchanan, quienes podrían adaptarse al lateral o a un rol más ofensivo por la banda.
Mientras tanto, todo Canadá espera el parte médico oficial. La imagen del capitán saliendo entre lágrimas fue suficiente para entender que el susto es grande y que el reloj hacia el Mundial ya empezó a correr.