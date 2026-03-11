Davies salió llorando y preocupa a Canadá a tres meses del Mundial

Por eso, esta nueva lesión llega en un momento extremadamente delicado. La Copa del Mundo 2026 comenzará el 11 de junio y Canadá será uno de los países anfitriones del torneo. En ese contexto, el entrenador Jesse Marsch sigue con atención la evolución de su principal figura. El seleccionado canadiense integrará el Grupo B junto a Suiza, Qatar y un rival que surgirá del Repechaje A.